Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek Moskova’da: Rusya ve Türkiye arasında ayrım yok, kardeşlik var

Böcek, Sputnik’e açıklamasında, Antalya’ya ne kadar turist kaldığını, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, bu sezon için beklentileri anlattı.

Türkiye Festivali’ne turizmcilerin yanı sıra, aynı zamanda Antalya ve İstanbul valilikleri temsilcilerinin geldiğine dikkat çeken Başkan, “Buraya gelmemizin amacı Antalya’yı ziyaret eden birinci sırada Rus vatandaşlarımızdan oluşan turistlere 2018 Antalya’yı tanıtan organizasyonlara destek vermesi. 2018 yılında 6 milyon Rus turist Antalya’ya gelmişti. Bu yılda hedefimiz 6,5 milyon Rus turistin Antalya’mızı ziyaret etmesidir. Ayrıca Antalya’da 80 bin Rus vatandaş yaşıyor. Bizim ticaret, sosyal, kültürel anlamda evliliklerin önemi büyük. Rusya-Türkiye arasında bu festival ile ilgili her türlü birlikteliğimiz vardır. Bu festivale ileride de destek vermeye devam edeceğiz. İş dünyamız Rusya’ya yatırım yapıyor, bizim ticaret ilişkilerimiz başarılı, çok alanda bağlarımız var. Gelecekte de daha iyi sonuçları bile göreceğiz” dedi.

Antalya’nın festival için önemine işaret eden Böcek, “Türk turizmin başkenti Antalya’dır. Bunun için Antalya dünyanın en güzel dinlenme yeridir. Tarih, kültür, güneş, kum, deniz hepsi, bir turistin istediği her şeyi var. Hem de Türk misafirperverliği dolayısıyla Antalya Rus turistleri çekiyor. Aynı zamanda ekonomi açısında otellerimizin fiyatları çok uygun” ifadelerini kullandı.

İlişkilerin her iki taraftan geliştiğinin altını çizen Başkan, Antalya’da Rusya ve Rus kültürü konulu etkinliklerin organize edildiğini ve bunun gelecekte de yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Moskova’daki Türkiye Festivali gibi Antalya’da da Rusya Festivali’nin düzenlenebileceğini belirten Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya’da da Rusya’ya ait bunun gibi bir etkinlik de olabilir. Bizi zaten Rus büyükelçi ziyaret etti, onlarla hep fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özel Rus kültür günleri yapıyoruz, büyükelçiliğin yaptığı etkinlikleri ziyaret ediyoruz. Hiç ayrımız yok, güven anlamında işbirliği yapıyoruz, çok enteresan kurslar açtık birlikte, kardeşliğimiz var”.