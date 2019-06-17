Ordu Valiliği'nden 'VIP tartışması'na ilişkin açıklama

“CHP heyetinin VIP salonuna alınmayacağının havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, heyet havalimanına gelmeden önce ve geldiği esnada defaten ifade edildiği” bildirilen açıklamada “Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek, burada görevli bulunan polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek, fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu’nun ‘Ordu Valisi bize tuzak kurdu’ ifadesinin gerçeği yansıtmadığının öne sürüldüğü açıklamada “Devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylem söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur” denildi.

Ordu Valiliği'nden, Ekrem İmamoğlu'nun, VIP salonuna alınmamasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu şekilde:

''CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, 05.06.2019 tarihinde Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonu’nu kullanmak istemeleri üzerine yaşanan olaylara;

Valiliğimizce yayınlanan 06.06.2019 tarih ve 60 sayılı, 08.06.2019 tarih ve 61 sayılı Basın Duyuruları ile açıklık getirilmiş ve yaşanan süreç tüm detayları ile birlikte kamuoyu ile paylaşılmıştır.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonuna zorla girme ve salonu işgal etme neticesi yaşanan olaylarla ilgili son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında ve dün akşam İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen “2019 Seçim Özel” programında; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ordu Valisinin kendilerine tuzak kurduğu’ şeklinde açıklamaları olmuştur.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kendisine, ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun’a, CHP Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel’e ve CHP İl Başkanı Sayın Yusuf Furtun’a; Rical Listesinde bulunmadıklarından dolayı uçak yolculuğu için VIP salonunu kullanamayacakları, o gün görevli olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları G.B., Şube Müdürü H.A., Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, heyet havalimanına gelmeden önce ve geldiği esnada defaten ifade edilmiştir. Bu durum, o gün Havalimanında görevli bulunan güvenlik amirleri ve görevlileri tarafından düzenlenen ve imza altına alınan tutanakla da sabittir.

Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek, burada görevli bulunan polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek, fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur.

Durum böyle olduğu halde, gerçeği saptırmak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurmak, olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın Ekrem İMAMOĞLU tarafından dile getirilen ‘Ordu Valisi bize tuzak kurdu’ ifadesi, gerçeği yansıtmamakta olup, Devletin ve Valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylem söz konusu olamayacağını, Devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu;

Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur''.