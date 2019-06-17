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23:56 17 Haziran 2019
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    İmamoğlu'nun danışmanı, ortak yayın öncesi Küçükkaya-İmamoğlu buluşmasını anlattı

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (259)
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    İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak canlı yayınına ilişkin tartışmalar sürerken gazeteci Nagehan Alçı, "Yayından 1-2 gün önce, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya’nın bir otelde buluştuğu iddia ediliyor" dedi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Alçı'nın açıklamasına yanıt verdi.

    Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak yayını
    © AA / Binali Yıldırım Basın Ofisi
    İsmail Küçükkaya: Adaylara soruları vermedim, ancak genel bir çerçeve çizmek gerekiyordu
    23 Haziran seçimleri yaklaşırken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım’ın canlı yayın buluşmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

    Nagehan Alçı’nın Habertürk TV’de aktardığı bir iddia gündeme oturdu. Alçı, "Yayından 1-2 gün önce, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya’nın bir otelde buluştuğu iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu’nun Basın Danışmanı Murat Ongun, konuya ilişkin Odatv'ye açıklamalarda bulundu.

    Ongun, şöyle konuştu:

    "Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım’la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim’deki The Marmara Hotel’de ‘Kentsel Gelişim Çözümleri’ başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik. O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15’er soru soracağını, 3’er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı. Bu çizgide yapılan görüşme sonrası, İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini, belirtti. Kendisi dönmeyince, Cumartesi günü ben aradım İsmail Küçükkaya’yı. Küçükkaya da Binali Yıldırım’la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım’ın da ‘Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz’ dediğini iletti. Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı’nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur." 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (259)
    Etiketler:
    CHP, Nagehan Alçı, Murat Ongun, ortak yayın, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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