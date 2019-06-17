HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ameliyat oldu

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Buldan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında Buldan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu.
HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Buldan'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında Buldan'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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