Kaftancıoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'VIP tartışması'yla ilgili sözlerine yanıt

Kaftancıoğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Oldu! Millet iradesi mi? O da ne? Asıl özrü İBB kayyumu, İBB’nin olanaklarını, çalışanlarını AKP propagandası için kullanan ya da kullanılmasına göz yumanlar dilemeli. İBB 23 Haziran’dan itibaren bir avuç azınlığa değil 16 milyona hizmet edecek. Olması gerektiği gibi” ifadelerini kullandı.

Oldu!

Millet iradesi mi? O da ne?

Asıl özrü İBB kayyumu, İBB'nin olanaklarını,çalışanlarını AKP propagandası için kullanan ya da kullanılmasına göz yumanlar dilemeli

İBB 23 Haziran’dan itibaren bir avuç azınlığa değil 16 milyona hizmet edecek.

Olması gerektiği gibi https://t.co/SYZud4jQmU — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 17 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması programında yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun Ordu'daki 'VIP krizi'nde Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini söylerken, "Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir adaylığa layık olmaz, böyle bir makama gelemez. Bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım" demişti.