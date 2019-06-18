Kayıt
02:26 18 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seçim - sandık

    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 23 Haziran değerlendirmesi: Fark açılacak

    © AP Photo /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 34

    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 23 Haziran'da yapılacak İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ile arasındaki farkı açacağını söyledi.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın (solda) yaptığı ortak yayına katıldı.
    © AA /
    İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi
    YSK’nin tartışmalı kararıyla tekrar yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerine kısa bir süre kalırken, araştırma şirketlerinden seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Medyascope TV’de katıldığı Ruşen Çakır’ın programında 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkının açılacağını söyledi. Ağırdır, AK Parti’nin yaptığı itiraz sonucu YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal ettiği kararı da “AKP’nin kaybettiği an” olarak değerlendirdi.

    Türkiye’de insanların siyasete müdahale edebildiği tek mekanizmanın seçim olduğunu belirten Ağırdır, “Siz o seçimde insanların kararlarını farklı yöntemlerle hukuki gerekçe olsa da herkes biliyor ki siyasi baskıyla kararı iptal ettirmişsiniz. Bunun toplumun adalet ve vicdanını etkilememesi mümkün değil. O andan itibaren bile AKP kaybetti” dedi.

    'BİNALİ YILDIRIM'A OY VEREN HER 39 KİŞİNDEN 10'UNUN ADALET DUYGUSU ZEDELENMİŞ DURUMDA'

    Ağırdır, KONDA'nın Perşembe günü İstanbul anketini açıklayacağını duyurarak 23 Haziran'la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

    ''31 Mart seçimlerinde her 100 kişiden 17’si sandığa gitmedi, 3’ünün oyları iptal oldu, 39’u Ekrem Bey’e, 39’u Binali Bey’e oyunu verdi. Bizim bütün araştırmalarımıza göre Ekrem Bey alt sınır olarak yine 39’dan başlıyor, Binali Bey’de 10’luk bir kayıp var. Binali Bey’e oy veren her 39 kişinin 10’unun adalet duygusu zedelenmiş durumda. Binali Bey 29’dan başlayacak ve muhakkak o 10 kişiden ikna edemeyecekleri olacak. Bunları yaptığımız ölçümlerle söylüyorum. Sandığa gitmeyen her 17 seçmenden 11’i siyasetle ilgisi olmayan, gazetelerin sadece spor sayfalarını okuyan ve siyasetteki hiçbir aktörü beğenmeyenler".

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5

    Siyasete ilgisiz kitle açısından Türkiye’nin 7 Haziran ve 1 Kasım’da yaşanan bir deneyim olduğunu ifade eden Ağırdır, şunları söyledi:

    “O zaman o patlayan bombalar, meydanlarda yaşananlardan dolayı o insanların beşi istikrar umuduyla, kaostan kaçınmanın umuduyla AKP’ye oy verdiler. Ama bu sefer kaosun karmaşanın üretileceği bir pozisyona insan seçmiyoruz. Yerel yönetime başkan seçiyoruz. Üstelik bu kez daha disiplinli bir hayat imal eden ve giderek ekonomi ve siyaset dahil her alanı disiplinle yönetmeye çalışan bir iktidara karşı, karşı tarafa yönelecekler. Eğer sandığa gelirlerse”.

    Bu değerlendirmenin üzerine Ruşen Çakır “O zaman aranın açılma ihtimali var” dedi. Ağırdır da bu söze “Bayağı var” yanıtını verdi.

    'BİR ÇÖKÜŞÜN VE KAYBETMENİN BAŞLANGICI'

    Ağırdır, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne yönelik “Çoğunluk bizde” ifadelerini de “yenilginin kabulü” olarak değerlendirdi. AK Parti mekanizmasının felç olduğunu belirten Ağırdır, şunları söyledi:

    “İki somut örneği var. İki bacağı var onlar da felç oldu. İlki AKP örgütü. 12 Eylül’den sonra dayanışma temelli başlamış giderek siyasallaşan bir yapı olan örgüt, gündelik hayatın tüm sorunlarından haberdar oluyordu ve bu sorunlara cevap üretiyordu. Şimdi bu örgütün yerinde çıkar amaçlı olan ya da reise biat etmesi beklenen bir örgüt var. Gönülden kapı kapı dolaşan bir örgüt yok artık.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde

    İşin bir de devlet tarafı var. Başkanlık denilen sisteme geçtik ama şimdi anlaşılıyor ki bu sistemin mimari bir tasarımı daha yok. Her gün yapbozlara sistem kurulmaya çalışıyor ama dolayısıyla bürokrasi çalışmıyor. Saray’ın her türlü beslenme damarları tıkanmış durumda. Dolayısıyla artık bir çöküşün ve kaybetmenin başlangıcı bu.

    İşin ideolojik boyutu da var.Çok ciddi bir şekilde muhafazakâr dünya gerçekten böyle bir fırsatın nasıl heba edildiğini, bir arada yaşamak olarak yola çıkıp da var olan bütün düzenleri ve kuralları bozarken tümüyle kaotik bir durumun ortaya çıktığını tartışıyor. Dolayısıyla ciddi bir güç kaybı ve çözülme var. Bunun da seçmene ciddi bir yansıması var”.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Festival katılımcıları, giydikleri ulusal kıyafetlerle etkinliğe renk kattı.
    Rusya’da Avrasya halklarının kültürel zenginliği tanıtıldı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet