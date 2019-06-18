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09:02 18 Haziran 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır’da Sisi darbesiyle indirilen ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili olarak bir paylaşım yaptı. Çelik, Mursi'nin tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldüğünü söyledi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

    "Darbeciler, en temel insanlık değerlerine düşmandırlar. Kendi milletine namlu doğrultanlar, insanları acımasızca öldürenler şebekesidir darbeciler. Bir kere daha insani olan herşeye düşman oldukları görüldü. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin naaşını ailesine teslim etmiyorlar" diyen Çelik, şöyle devam etti:

    Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir.

    ​Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler.

    Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar.

    Şehit Mursi tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü. Buna sesiz kalan sözde demokratik dünya, darbecilere tepki vermek yerine kırmızı halılarla karşıladı. Darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin 'demokrasiyi inşa ettiğini' söylediler.

    Demokratik devletlerin çoğu, Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbecilerin mahkemesinde öldürülmesi karşısında anlamlı bir taziye cümlesi bile kuramıyor... 'Haberlerden duyduk, takip ediyoruz' diyorlar. Ahlaki ve siyasal tüm değerleri görmezden geliyorlar. Bu bir siyasal çürümedir.

    ​Demokrasiyi bir değer olarak değil, bir çıkar elde etme tekniği olarak algılayanların ikiyüzlülüğü iyice çıplaklaştı. Dünyanın onurlu ve gerçekten demokrat insanları sesini şimdi yükseltmelidir. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi onurlu hayatına uygun şekilde defnedilmelidir.

    Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs’te başladı. Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs’ten İstanbul’a, Türkiye’nin ve dünyanın her yerine uzanacak."

    Etiketler:
    Twitter, ölüm, Muhammed Mursi, Mısır, AK Parti, Ömer Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
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