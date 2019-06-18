Kayıt
10:05 18 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sayıştay

    Sayıştay'dan İmamoğlu'na: Rapor Kamu zararı veya usulsüzlük unsurları yok

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 18

    Sayıştay, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına dair açıklama yaptı. Açıklamada "Her şeyden önce Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı  sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır" dendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için Binali Yıldırım'a karşı yarışan Ekrem İmamoğlu, geçen pazar günü Sayıştay raporuna dayandırdığı bazı bilgileri izleyicilere aktarmıştı.

    Daha sonra çok sayıda medya kuruluşu, Sayıştay'ın böyle bir raporunun olmadığını haberleştirmişti. Sayıştay'ın eski raporu dolaşıma sokulmuştu.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    4 anket şirketinin yöneticisi Yıldırım-İmamoğlu yayınını değerlendirdi
    Söz konusu tartışmaların ardından Sayıştay'dan açıklama geldi. 18 Haziran tarihli basın açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16/6/2019 tarihinde gerçekleştirilen televizyon programında ve Twitter hesabında Sayıştay raporlarını dayanak göstermek suretiyle gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunarak kamunun zarara uğratıldığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Söz konusu değerlendirmelere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadesi kullanıldı.

    Açıklama şöyle devam etti:

    "Sayıştay kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekle görevli olup, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin denetim raporlarını TBMM’ye ve belediyelere ilişkin denetim raporları ise belediye meclislerinde görüşülmek üzere belediyelere gönderilmektedir. Bu çerçevede 2017 yılı hesaplarının denetimine ilişkin denetim raporları TBMM’ye ve ilgili idarelere gönderilmiştir.

    TBMM’ye, belediyelere ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporlar yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetim raporları olup, söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz.

    Her şeyden önce Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı  sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. 

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSKİ ve İETT’nin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve  kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur..

    Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi 'usulsüzlük' veya 'kamu zararı' sonucunu doğrudan işlemler değildir.

    Sayıştay Kanunu çerçevesinde bir idare denetimi sırasında 'usulsüzlük' ve 'kamu zararı' doğuran bir husus tespit edildiğinde bu husus ayrı bir rapor düzenlenmek suretiyle Sayıştay yargılamasına konu edilmektedir.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan raporlarda yer alan hususların hiçbirisi mevzuatta öngörülen 'kamu zararı' veya 'usulsüzlük' unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Yılman: Yıldırım-İmamoğlu yayını kötüydü, hem de çok kötüydü
    Bu bilinen bir husus olduğu halde, gelir, gider, hasılat, kar ve kar payı gibi teknik kavramları ve bunlara ilişkin tutarları birbirine karıştırmak ve  bir takım farazi hesaplamalar da yapmak suretiyle kamunun zarara uğratıldığı yönünde algı oluşturacak şekilde açıklama yapılması maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucudur.

    Diğer bütün kamu idarelerinde olduğu gibi kamu zararı doğurmayan ikmal edilebilir bulgular Mali denetim raporuna konu edilerek, kamu idarelerine rehberlik edilmekte ve  kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu raporlarda yer alan iddia konusu işlemlerin mevzuata uygun olarak ikmali istenerek aynı hatalı işlemlere tekrar yer verilmemesi istenilmiş, idare sözkonusu eksiklikleri gidermek ve gerekli tedbirleri almak suretiyle bulgulara cevap oluşturmuş, verilen cevaplar yeterli görüldüğünden konuların takibi öngörülmüştür. Bu usul bütün kamu idare raporlarında uygulanan bir usul olup, burada amaç idarelerin süratle işlemleri ikmal etmeleri ve gerekli önlemleri almalarının sağlanmasıdır.

    İddia konusu hususlara ilişkin bazı açıklamalara özet olarak aşağıda yer verilmiştir:

    İBB’nin %99,7 oranında hissesine sahip olduğu KİPTAŞ’ın geçmiş yıllara ilişkin karının dağıtılması konusunda önceki yıllarda kar dağıtımı kararı alınmadığı için her hangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 2017 yılında ise  kar dağıtımı kararı verilmiş ancak 2017 yılı sonunda kar dağıtımı yapılmadığı görülerek bulgu konusu edilmiş, kar dağıtımının gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
    İmamoğlu: 16-17 yıldır milletin huzurunda tartışmayı, konuşmayı, münazara etmeyi niçin kabul etmediniz?
    Nitekim, raporda yer verilen bulgu çerçevesinde kar dağıtımı 2018 yılında yapılmış olup herhangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    İki kamu idaresi (Milli Savunma Bakanlığı ve İBB) arasında Milli Savunma Bakanlığına ait bazı tesislerin onarılması karşılığında kimi gayrimenkullerin İBB’ye devredilmesi konusunda protokol yapılmıştır. Bu protokol kapsamındaki  tesislerin onarım işlemleri İBB tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık olarak bazı gayrimenkullerin İBB’ye devir işlemi gerçekleştirilmiş, ancak İBB dışındaki bazı idari süreçler nedeniyle iki kamu kurumu arasındaki devir işlemlerinden bir kısmı tamamlanamamıştır.

    Raporda gayrimenkul devirlerine ilişkin süreçlerin hızlandırılması tavsiye edilmiş olup, herhangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    “Belediyeye ait gayrimenkullerden alınan ecrimisiller düşük tahsil edilmiştir” iddiasına ilişkin olarak; kamu idaresi cevabında Belediyeye ait gayrimenkullerin fuzuli şâgiller tarafından kullanılmasının karşılığı olan ecrimisil tahsilatı yapıldığı, ancak bazı gayrimenkullere ilişkin olarak mahkeme süreçleri ve mevzuattan kaynaklanan (idarenin insiyatifi dışındaki) sebeplerle aksamalar olduğu değerlendirilmiştir.

    Raporda, ecrimisil tahsilatına ilişkin süreçlerin daha etkin takip edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunulmuş olup, herhangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    'Kesilen asgari ücret destek tutarları Hazineye gönderilmemiştir' iddiasına ilişkin olarak; mevzuat uyarınca belediyelerin, hizmet aldıkları yüklencilere yaptıkları ödemelerden  kesmeleri gereken “asgari ücret destek tutarlarını” Hazineye aktarmaması eleştirilmiş, belediye ise kesintinin Hazineye aktarılmasına ilişkin açık bir hüküm bulunmamasını gerekçe göstererek emanet hesaplarına almıştır.  

    Raporda, emanet hesaplarında tutulan söz konusu tutarların Hazineye aktarılması tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    İmamoğlu'nun danışmanı, ortak yayın öncesi Küçükkaya-İmamoğlu buluşmasını anlattı
    İBB,  İstanbulkart ile muhtaç ailere, zincir marketler aracılığıyla uygun fiyatlı alış veriş imkanı sağlamak suretiyle sosyal yardım yapmaktadır. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yardım sisteminin yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

    Raporda yardım sisteminin gözden geçirilerek daha etkin hale getirilmesi tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    Personel taşıma hizmet alımı ihalesinin kapsamında olmayan işlerin, bu kapsama dahil edilmesine ilişkin tespit ise ihalenin ve işin gerçekleştirilmesi süreçlerinde hata yapılması ile ilgili olmayıp, ihaleye çıkılan işin kapsamının olması gerekenden daha geniş belirlenmesine ilişkindir.

    Raporda ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin mevzuata aykırılık tespiti bulunmamakta olup, kapsam belirlemesinde daha dikkatli davranılması tavsiye edilmiştir. Bu tespitten ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı sonucuna varılması gerçekle bağdaşmamaktadır. İhalede herhangi bir usulsüzlük yada her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    “Taşınmazların bedelsiz kullandırılması” iddiasına ilişkin olarak; 1982 yılında yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanun uyarınca İETT bünyesinde yürütülen elektrik hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredilmiştir. Söz konusu hizmetlerde kullanılan gayrimenkullerden bir kısmının TEK’e devredilmesine rağmen,  bir kısmının ise yargı süreçleri devam ettiğinden devir işlemlerinin tamamlanamadığı tespit edilmiştir. Sözkonusu taşınmazlara ilişkin yargı süreçleri devam ettiğinden, bir takım varsayımlara dayalı olarak gelir kaybı yapılamaz. Bu bakımdan, raporda herhangi bir gelir kaybı hesabına yer verilmemiştir.

    Raporda, söz konusu gayrimenkullere ilişkin yargı süreçlerinin daha etkin takip edilerek sonuçlandırılması tavsiye edilmiş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    İmamoğlu'nun danışmanı, ortak yayın öncesi Küçükkaya-İmamoğlu buluşmasını anlattı
    “Elektrik  enerjisi alımlarında mevzuata aykırı olarak Elektrik Tüketim Vergisi ödenmiştir” iddiasına ilişkin olarak; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca elektrik ve havagazı tüketenler Elektrik ve havagazı Tüketim Vergisi ödemektedir. İSKİ de elektrik tüketim tutarı üzerinden söz konusu vergiyi ödemektedir. Ancak, mevzuat gereği  İSKİ’nin bu vergiden muaf olması gerektiği değerlendirilmiştir.

    Raporda İSKİ’nin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden muaf olduğuna ilişkin hususun açıklığa kavuşturularak İSKİ’nin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ödememesi gerektiği belirtilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    İndirimli su tarifesi uygulanmasına ilişkin olarak, İSKİ nin “Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca uyguladığı tarifeden kaynaklı olarak bazı tesis ve binalara indirimli tarife uygulamaktadır. Söz konusu işlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

    Raporda söz konusu yönetmeliğin 2560 sayılı İSKİ’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    İSKİ’ye ait içme suyu arıtma tesislerinden bazılarında kullanılan elektrik bedelinin sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesi üzerinden ödendiği tespit edilmiş olup, İSKİ tarafından bu tesislerin sanayi tesisi olduğuna ilişkin diğer kuruluşlar nezdinde idari süreçler başlatılmış ancak sonuçlandırılamamıştır.

    Raporda diğer idareler nezdinde söz konusu süreçlerin sonuçlandırılarak ticarethane tarifesi yerine sanayi tarifesi üzerinden elektrik bedeli ödenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir.

    Bi De Bunu Dinle
    GENAR Başkanı Aktaş: İmamoğlu çok yüceltilmişti, daha vasat bir figür ortaya çıktı
    Bağımsız ihale edilmesi gereken işlerin iş artışı yoluyla aynı yükleniciye yaptırılması usulü eleştirilmiştir. Açıklamalarda  kamu zararı olduğu iddia edilen 2.000.000 TL, mevcut sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan iş karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir, kamu zararına ilişkin bir tutar değildir.

    Raporda, kullanılan satın alma usulüne ilişkin eleştiri ve öneriye yer verilmiş olup, herhangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir. 

    Sözkonusu Raporlarda yer alan diğer hususlar da yukarıda yer verilen açıklamalara benzer şekilde her hangi bir kamu zararı tespiti bulunmayan hususlardır. Diğer Kamu İdareleri Raporlarında olduğu gibi sözkonusu raporlarda da İdare daha dikkatli davranması hususunda uyarılmakta ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.

    Sayıştay raporlarında yer verilen söz konusu tespit ve öneriler kamuda iyi yönetişimin güçlendirilmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Bunlardan hareketle  kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük / yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür değerlendirmeler kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Sayıştay’ın “kamu yönetiminde hesap verebilirliğin artırılması ve kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlama” fonksiyonuna zarar vermektedir."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Festival katılımcıları, giydikleri ulusal kıyafetlerle etkinliğe renk kattı.
    Rusya’da Avrasya halklarının kültürel zenginliği tanıtıldı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet