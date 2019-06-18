Mersin'de 'hava taksi' dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopter ile 'hava taksi' hizmeti verileceği, turistik amaçlı gezi ve özel kullanımlar için kiralanabileceği duyuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılının nisan ayında alınan helikopter ile Başkan Vahap Seçer'in tasarruf tedbirleri kapsamında, kent sakinlerine yeni hizmet sunuldu. Belediyeye ait helikopter ile artık 'hava taksi' hizmeti verilecek.

Belediye tarafından öncelikle kamu yararına yapılacak hizmet ve görevler ile hava kontrollü denetimler amacıyla kullanılan, çift motorlu, Agusta model helikopter, turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanabilecek.

'Hava taksi', Mersin'i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nce turistik geziler için 'hava taksi' hizmetini tercih edenlere özel 3 farklı turistik rota oluşturdu. Mersin'in tarihi ve doğal güzelliğinin gökyüzünden keşfedebileceği 20, 30 ve 40 dakikalık rotalar ile kent sakinleri, hizmetten yararlanacak. 4- 6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin lira, yarım saatlik kiralama ücreti ise 4 bin 500 lira olacak.

'Hava taksi' hizmetinden yararlanmak isteyenler, planlanan uçuştan en az 2 gün önce Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvuru yapacak. 'Hava taksi' ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 03245333801 telefon numarasından bilgi alabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, 'hava taksi' uygulaması fikrinin ortaya çıkışı, ücret ve rota hakkında bilgi verirken, Mersin'in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini kaydetti. Topçuoğlu ayrıca 'hava taksi' ile gece uçuşu yapılamadığını belirtirken, helikopterin gün içinde sürekli olarak kullanılabileceğini de vurguladı.