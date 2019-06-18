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13:10 18 Haziran 2019
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    AK Partili Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim için Selçuklu, Osmanlı ne ise Cumhuriyet odur, Cumhuriyet bir tarihsel sürecin devamıdır. Sultan Abdülhamit Han ile Atatürk’ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Darülaceze Aile Buluşması'na katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Darülaceze’nin tarihi ve sosyolojik önemine değinerek, geçmişte olduğu gibi bugün de önemli önemli bir hizmet kapısı olduğunu ifade etti.

    Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

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    © Fotoğraf : Twitter
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    "Bugün Türkiye’nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sadece ana başlıklarını söylemek için ifade ediyorum, bir tarafta S-400 krizi, bir tarafta Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama meselesi üzerinden Türkiye’nin üzerine çullananlar, bir tarafta YPG, PYD, DEAŞ vasıtasıyla bu coğrafyanın yeniden altüst edilmeye çalışılması, diğer taraftan ABD’nin, İsrail’in son hazırlıklarını yapıp dünya kamuoyuyla paylaşacakları ‘100 yılın planı’ adını verdikleri Filistin’i yok etme meselesi. Bütün bunların hepsini üst üste koyarak bir şekilde resmi gördüğümüzde karşımıza çıkan tablo şudur; bu coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi dünya tarihi yeniden şekilleniyor. Yeniden dünyanın dengeleri oluşturulmaya çalışılıyor. Mezopotamya, Anadolu, Filistin toprakları, Sina yarımadası ve Doğu Akdeniz bölgesinde yeni altüst oluşlar ve oluşlar ortaya çıkıyor.” 

    "Aslında çoktandır adı konulmamış ve ekonomik olarak başlamış olan 3. dünya savaşının bir yerde hedef tahtası olarak bu coğrafyada her türlü gerilim, her türlü çatışma, her türlü altüst oluşları birlikte yaşıyoruz” diyen Kurtulmuş, bunların hiçbirisinin birbirinden ayrı hadise olmadığını anlattı.

    Tarihten gelen sorumluluğuyla birlikte bu milletin bu senaryoyu iyi anlamak, ortaya konulan resmi iyi analiz etmek, çok iyi okumak mecburiyetinde olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Özeti şudur; bu coğrafyayı yeniden şekillendirerek kendilerine küresel hakimiyetleri için alan açmak isteyenler, bu bölgede oynanan oyunların farkında olan muktedir ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu sorunların hepsinin arkasındaki ana fikir budur” değerlendirmesini yaptı.

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    Türkiye'nin bu yeniden kurulan dünya siyasetinde hem bölgesel hem de küresel olarak kendisine yakışan yerini alma mecburiyetinde olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

    "Türkiye, üçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir. Onun için oynanan oyunları çok iyi göreceğiz, bunların farkına varacağız, her birlikte bunlara karşı mücadele edeceğiz. Bunun ilk şartı, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimin hemen sonrasında ifade ettiği büyük Türkiye ittifakını oluşturmak. Yani bu oyunun farkında olanların, emperyal projeye karşı çıkanların yeni ve güçlü Türkiye etrafında yürüyenlerin, bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak yan yana omuz omuza güçlü Türkiye’nin oluşması için mücadele etmesidir. Birliğimiz, dirliğimiz bütün oyunları bozacaktır. Farklılıklarımız olabilir günlük hayata ilişkin ama Türkiye ortak paydasında, güçlü ve büyük Türkiye anlayışı etrafında bu büyük kararlılığı ortaya koymak zorundayız. Bir olmak, beraber olmak, büyük olmak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz”

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    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
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    Numan Kurtulmuş, geçmiş Türkiye’nin acı hatıralarından birinin de Türkiye’nin tarihinden koparılması meselesi olduğunu ifade ederek, "Bize çocukluğumuzda Sultan Abdülhamid Han hazretlerini ‘Kızıl Sultan’ olarak öğretildi. Kitaplarda böyle ifade edildi. Kızıl Sultan dedikleri ‘Sultan Abdülhamid Han ile Mustafa Kemal Atatürk’ün yan yana gelmesi, getirilmesi düşünülemez’ dediler. Çünkü, Cumhuriyet’ten önceki dönem silinmesi gereken bir dönem, Cumhuriyet ise maalesef sadece bir kısım insanların önünde olduğu zannedilen bir kazanımımızdı. Bizim için Selçuklu, Osmanlı ne ise Cumhuriyet odur, Cumhuriyet bir tarihsel sürecin devamıdır. Sultan Abdülhamit Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir. Bu milleti birbirinden ayırmak isteyenlerin ilk başvurdukları kahpe metot tarihe küstürmekti” diye konuştu.

    Bunların artık geride kaldığını belirten Kurtulmuş, "Tarihimizin her safhası bizimdir. Tarihte zor günlerimiz, zor dönemlerimiz de var. Beraber sahip çıkacağız. Ancak böylece birlik ve beraberlik ruhumuzu ortaya koyacağız” dedi.

    Program sonrası Kurtulmuş’a Darülaceze sakinlerinin kendi elleriyle dokuduğu Siirt battaniyesi takdim edildi.

    Etiketler:
    AK Parti, tarih, ihanet, ayrılma, 2. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk, Numan Kurtulmuş
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