İstanbul Havalimanı'nda intihar: 'Sevdiği kadın 'Ben bir Kürt ile çıkmam' deyince canına kıymış' iddiası

İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA Güvenlik'in personeli, terminalde yüksek bir yerden atlayarak intihar etti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sevdiği kadın 'Ben bir Kürt ile asla çıkmam' deyince Kürt genç İbrahim Layık havalimanında canına kıymış" iddiasını ileri sürdü.

Gokyuzuhaberci.com’dan Yusuf Zengin’in haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA Güvenlik personeli, henüz bilinmeyen bir nedenle terminalde yüksek bir yerden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi.

'KÜRT OLDUĞUMUZDAN DOLAYI HEP DIŞLANDIK'

Güvenlik işçisinin intiharı öncesinde kişisel Instagram hesabında "Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene... hakkınızı helal edin" notunu paylaştığı görüldü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da kişisel Twitter hesabında "Sevdiği kadın 'Ben bir Kürt ile asla çıkmam' deyince Kürt genç İbrahim Layık havalimanında canına kıymış" paylaşımında bulundu.

🗣 Gergerlioğlu: Sevdiği kadın 'Ben bir Kürt ile asla çıkmam' deyince Kürt genç İbrahim Layık havalimanında canına kıymış



📢@gergerliogluof Hak ve Hukuk podcastinde, 'Kürt olduğumuz için dışlandık' notuyla intihar eden gençle ilgili detayları anlattıhttps://t.co/eARa3WwaEp — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) June 18, 2019

​