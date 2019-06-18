MSB'den ABD'nin S-400 mektubuna yanıt: Karşılıklı saygıya dayalı diyalog sürdürülmeli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna cevap verildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin önemi ifade edildi" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akartarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edildi."