Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce bir otelde bir araya gelmesi gayri ahlaki bir durum

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya ile ortak yayın öncesinde bir otelde bir araya gelmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu ile yaptığı tartışma programı öncesinde Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü iddiası için "Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir" dedi.

Yıldırım şunları söyledi: "Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir. Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur.

Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum: Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İkincisi, moderatör '2-3 dakika sürdü' dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü, onun da cevabını bekliyorum."