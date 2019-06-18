Kılıçdaroğlu: Elalemin kayığına binersen memleketi buraya götürürsün

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada darbe ile görevinden ayrılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi ve cumhurbaşkanına değer şekilde defnedilmesi gerektiği söyledi.

Ülkede kriz olduğunu ve bunu dile getiren gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, ayrıca dış politikayla ilgili de "Sana Suriye’ye kim gir dedi? Egemen güçlerin maşası olursanız başınıza bu gelir. Suriye’ye silahlar nereden gidiyordu? Suudi Arabistan’dan geliyordu, Türkiye’den geçiyordu. Şimdi Suudi Arabistan’la arası kötü. Elalemin kayığına binersen memleketi buraya götürürsün" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, tekrarlanan İstanbul seçimiyle ilgili de AK Partili seçmenlere seslendi ve "AK Partili kardeşime sesleniyorum. Kim bu hale getirdi bu ülkeyi. Vicdanına sor bir allahaşkına. Bütün bunları yaparken müslümanlığı da politik bir malzeme olarak kullandılar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Adalet Yürüyüşü'nün ikinci yılındayız. O yürüyüşe katılanlardan ne yazık ki aramızdan ayrılanlar oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette adalet, insan haklarından yanayız bunlar demokrasinin olmazsa olmazı.

MURSİ MESAJI

Muhammed Mursi darbe ile devrildi. İki değerli milletvekilimi Mısır'a gönderdim, gidin yetiklilerle görüşün siyasi idamlara başvurmasınlar dedim. Kendisi mahkeme salonunda yaşamını kaybetti, Allah'tan rahmet diliyorum. Gönül isterdi ki bir cumhurbaşkanına değer şekilde defnedilsin. Gizlice, sadece ailesinin katıldığı bir törenle defnedildi bu hiç kabul edilebilir değildir.

'MEMLEKETTE 'KRİZ VAR' DEMEK YASAK

Bir grup akademisyen barış bildirisine imza atıyorlar bazıları hapiste bazıları tahliye oldu. Yine bir akademisyen imza atmış mahkemeye çıkmış. 30 ay hapis cezası öngörülüyor. Avukatı diyor ki benzer davalar dolayısıyla avukatlar beraat verdi. Makhkemenin verdiği cevap: o berat hakimin ayıbıdır. Bu hakim denen kişinin böyle bir cümleyi kullanmasının yargı üzerine düşürdüğü gölgedir. Başka bir mahkemenin verdiği beraat kararını ayıplıyorsan aşağılıyorsan senden daha ayıplı hakim yoktur. Merak ettiğim HSYK bunu ne yapacak? Bu tür insanlar adalet kavramının içini boşaltıyorlar.

Bu memlekette kriz var demek yasak. Ülkenin ekonomistleri düşünürleri kriz olduğunu söylüyor. Herkes kriz olduğunu biliyor. Çünkü günlük hayatın parçası. Bir yabancı ajansın muhabiri de dahil olmak üzere neden kriz var diye suç duyurusunda bulunuldu. İçlerinde Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş var. Kriz var diyenlere BDDK diyor ki bir dakika bunu söyleyemezsin diyor. Asıl suç duyurusunu memleketi bu hale getirenler hakkında bulun. Mutfaklarda yangın var.

'DIŞ POLİTİKANIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'

Türkiye'nin sıkıştığı bir alandan bahsetmek isterim. Dış politikada milli olmamız gerekir. Dış politikada aslolan Türkiyemizin çıkarlarıdır. Muhafelet de hükümet de ortak savunmak zorundadır. Önümüze konan bir çizginin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yurtta barış dünyada barıştır. Kim söylüyor bunu savaş medyadanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Halbuki yurtta barış dünyada barış evrensel bir söz haline gelmiştir. Bütün uluslararası kuruluşların ortak sözü haline dönüşmüştür. Gazi M.Kemal bunları söylemiyor. Komşuları ile bütün devletler ile iyi geçinmek Türkiyenin esasıdır.

Türkiyenin dış politikasının 180 derece değişmesi gerekiyor. Kaybediyoruz. Saraydan bir yetkili değerli yalnızlık olarak tanımlamıştı. Dış politikanın ekseninde dünya halklarıyla barış içinde geçinmek ve yaşamak vardır. Mustafa Kemal cumhuriyeti kurduğu zaman ilk yaptığı iş tüm komşularıyla barış anlaşması yapmıştır.

O nedenle komşularla ilişkiler son derece önemlidir. 1974 kıbrıs barış harekatı. Kıbrısta kimsenin burnu kanamadı. Kıbrıs politikasının da artık değişmesi lazım. Yeni bir hamlenin atılması gerekiyor. Bu atılmazsa ileride büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız.

'TÜRKİYE ULUSLARARSI YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR'

Türkiye'nin yenbi bir siyaseti ve hamleyi sürdürmesi gerekiyor. Ege adaları. 16 adayı kaybettik. Göz göre göre kaybettik. 16 ada yunanistanın işgali altında ses çıkaramıyorlar. Niçin? Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Devasa bir ordumuz kardeşim. 3 tane çapulcunun baskısıyla türbeyi kaçırdılar. Bir de kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Üzüldüğüm nokta bu. Hergün çarşaf gibi fotoğraflar yayınlanıyor. Nerede bu ülkenin çıkarları. Hergün birşeyler kaybediyoruz. Bakmayın havuz medyasına. Bu konuları yazmıyorlar asla. Uluslararası sözleşmelerin bize versdiği hakları bile kullanamıyoruz. 16 ada işgal edilecek senin sesin bile çıkmayacak. Yunanistanın tamamında silahlı birlikler var. Saray lale devrinde. Kızacağına bağıracağına aç oku kardeşim. Senin hakların elinden alınırken neden itiraz etmiyorsun?

'AK PARTİLİ KARDEŞLERİME SESLENMEK İSTERİM'

Doğu akdenizde dışlanırlar seyrederler. Türkiye uluslarası yalnızlığa sürükleniyor. AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim. İktidara getirdin eyvallah. 16 ada işgal edilirken sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim?

AK Parti'li kardeşim sen önüne gelen milletvekiline sor. Bir gecede ne oldu da Suriye düşman oldu. Bize cevap vermiyorlar sana cevap versinler. 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var. Her ay çoğalıyorlar. Başımıza bu belayı açtın ve 35 milyar dolar harcadığını söyledin. Benim gencecik fidanlarım şehit olacak, bunlar tatil yapacaklar. Vicdan var kardeşim!

'ELALEMİN KAYIĞINA BİNERSEN MEMLEKETİ BURAYA GÖTÜRÜRSÜN'

Ben kimseye düşman değilim. Ben bu ülkeyi bu hale getirdi onu sorgulamak istiyorum. İdlibde de sıkışıyoruz şimdi. Ne ağır silahları çıkarıyorlar ne teröristleri çıkarıyor. Şimdi karadan Esad, havadan Rusya vuruyor. 3.5 milyon Suriyeli daha gelecek. Sarayda oturanlar ne yapıyor. Efendim Trupla Putinle görüştüm. Sana Suriyeye kim gir dedi? Egemen güçlerin maşası olursanız başınıza bunlar gelir. Suriyeye silahlar nereden geliyordu? S.arabistandan gelip türkiyeden gidiyordu. Şimdi s.arabistan düşmanımız. Dış politika sıradan bir olay değildir. Milli olmak zorundadır. Eğer bize danışsalardı sakın suriyeye girmeyin derdik. Suriye bizim komşumuz. Orada yangın bize sıçrayacak. Suriyede yangın çıkıyor benzinle gidiyoruz. İnsanlar ölüyoruz. Batının egemen güçleri silah vermiş. Burada da güçler saldırıyor allah allah diye. Neden birbirlerini öldürüyorlar? Egemen güçlerin maşası olursanız böyle olur. Neden diyordum dış politikanın 180 değişmesi lazım.

Sana Suriye’ye kim gir dedi? Egemen güçlerin maşası olursanız başınıza bu gelir. Suriye’ye silahlar nereden gidiyordu? Suudi Arabistan’dan geliyordu, Türkiye’den geçiyordu. Şimdi Suudi Arabistan’la arası kötü.

Elalemin kayığına binersen memleketi buraya götürürsün.

Mısır’la uğraşacaksın, bir Almanya ile, Rusya ile uğraşacaksın. Hadi buyur uğraş bakayım. Biri diyor ki benim kayığıma bineceksin, diğeri diyor ki hayır benimkine bineceksin. Çünkü senin kayığın yok. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Orduyu mahvettin. Orduda pilot kalmadı. Vicdan sahibi AKP’li kardeşime sesleniyorum. 17 yılda bu ülkeyi bu hale kim getirdi?"

'MÜSLÜMANLIĞI POLİTİK MALZEME OLARAK KULLANDILAR'

AK Partili kardeşime sesleniyorum. Kim bu hale getirdi bu ülkeyi. Vicdanına sor bir allahaşkına. Bütün bunları yaparken müslümanlığı da politik bir malzeme olarak kullandılar. İnsanları böldüler ayırdılar. Kardeşim herkesin inancı var . Kimin daha çok müslüman daha az müslüman olduğunu bilen bir Allahtır. Memlekette adaletsizlik dizboyu nelerle ulaşıyoruz.

Ekonomik kriz var diyen gazetecilerin hapse girmesini istiyorlar. Mutfaklarda gerçekten yangın var. İstanbulun gecekondu mahallelerini geziyorum. Hiç geliri olmayan aileleri düşünün. Görünce tabloyu insan üzülüyor. Adaleti sadece hakim dağıtmaz. Yönetici de adalet dağıtır. Karnı tok olanın ben huzur içinde yatayım demeye hakkı yoktur. Geldiğimiz nokta çok acı. Kredi kartlarında taksit sayısını uzattılar. Adam zaten kredi kartından dolayı icraada adam. Bunlar ekonomi bilmiyor. Ekonomi dediğin nedir arkadaş sen biliyor musun? Ekonomi kalkınma demektir. Ekonomide herkes standardının yükselmesi lazım sen bunu biliyor musun.

'GÖMLEĞİ YANLIŞ İLİKLEDİNİZ'

Ben isyan etmeyeyim de kim etsin. Ben söylüyorum hakaret ediyorlar. Kibir abidesi bilmez , sosyete damat da bilmez bunları. Program açıklıyorlar ekonomiyi düzelteceğiz diyorlar. Çünkü gömleği yanlış iliklediniz. Bilmiyorsunuz.

15 mayıs 2019da bir karar aldılar. Binde bir oranında döviz işlemlerinde getiriyoruz dediler. Bir ay sonra 17 haziranda Erdoğan sanayicileri topladı. Kaldırdık dedi. Niye getirdin niye kaldırdın? Ne müjdesi kardeşim. gerçekten de türkiye yönetilmiyor savruluyor.

Domates yüzde 96 fiyatı artmış. Soğan yüzde 97 artmış. Taze fasulye yüzde 123 artmış. işsizlik 8.5 milyona dayandı. Bundan çıkmanın yolu üretimden geçer. Nasıl düşürsün adam fiyatı. Elektrik zamlı ilaç zamlı. Bu adama geçen seneki fiyattan üreteceksin diyorlar. Sadece bu yılın ilk 4 ayında buğdaya 679 milyar dolar para ödedik. içeride buğday taban fiyatı 1350 lira. Bunlar gerçekten milli değiller. Bunların gerçekten üretimden haberi yok.