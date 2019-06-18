Mimarlar Odası: Gençlik Parkı Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, gözde eğlence ve dinlenme alanlarından tarihi Gençlik Parkı’nın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Varlık Fonu’na devredildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gençlik Parkı’nın Varlık fonuna devri Cumhuriyet’e ve onun Başkenti Ankara’ya ihanettir” dedi.

‘SATABİLİRLER, KİRALAYABİLİRLER, HER ŞEYİ YAPABİLİRLER’

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, devredilen alanın 27 hektar olduğunu ve konumu nedeniyle önemli bir alan olduğunu belirten Candan, “Alanı nasıl kullanacaklarını bilmiyoruz. Neredeyse Ulus’un büyük bölümünü Varlık Fonu’na devretmiş durumdalar. Satabilirler, kiralayabilirler her şeyi yapabilirler” diye konuştu.

‘SEÇİMİ KAYBEDECEKLERİNİ DÜŞÜNEREK DEVRETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’

“Böyle bir işlemin kamuoyuna açıklanmamasına ilişkin ne düşünüyorsunuz” sorusuna ise Candan, “Yerel seçimler öncesi Ankara’nın kamusal alanlarını, seçimi kaybedeceklerini düşünerek Varlık Fonu’na devrettiklerini düşünüyoruz. Bu zamana kadar kamuoyuna neyi açıkladılar ki? Şeffaf bir yönetim yok ve karşımıza daha neler çıkacak. Büyükşehir Belediyesi bütün bunları sorgulatıp 25 yılın hesabını çıkaracak diye düşünüyoruz. Biz de yazılı olarak başvurduk ve çalışma yaptıklarını söylediler. Gençlik Parkı’nı biliyoruz ama öncesinde de bilmediğimiz bir sürü kaynağımız peşkeş çekilmiş olabilir. El değiştirilmiş olabilir. Envanterin açıklanması gerekiyor” dedi.

YAPIMI 1943 YILINDA TAMAMLANDI

Konuya ilişkin yazılı açıklama da yapan Candan şunları kaydetti:

“Varlık fonu aracılığı ile kamusal alanlarımız ve varlıklarımız sermayeye ve şirketlere peşkeş çekilmektedir. Son olarak Ankara’nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı’nın da Varlık Fonuna devredildiğini öğrendik. Bu tam anlamıyla bir ihanettir. Cumhuriyetin kentsel planlamasında yer alan ‘kent parkı’ kavramıyla 1935 yılında kurgulanan Gençlik Parkı hepimizin anılarının ve Cumhuriyet’in izlerinin olduğu en önemli parklardandır. İncesu deresinin taşkın alanı olan bataklık alanda planlanan Fransız Theo Leveau tarafından tasarlanan Gençlik Parkı, eğlence dinlenme kültür üçgeninin, sağlıklı bir çevre ve modern kentleşme bakış açısının ürünüdür. 27 hektar üzerinde kurulan Gençlik Parkı’nın yapımı 19 Mayıs 1943 yılında tamamlanmış ve açılışı Gençlik ve Spor Bayramı’na denk geldiği için adı Gençlik Parkı olarak koyulmuştur. Şimdi bu hepimize ait olan kamusal alanın Varlık Fonu’na devredilmesi ile, iktidar kaybedeceği bir seçimde Ankara’nın geleceğini satmaya yeltenmiştir. Bu bir ihanettir ve asla kabul edilmez.”

CANDAN'DAN DÜZELTME

Öte yandan duvara konuşan Candan daha sonra Facebook hesabından haberle ilgili bir düzeltme yayınlayarak şu açıklamayı yaptı: "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ankara’nın tüm varlıklarını, iktidarın şeffaf olmamasından kaynaklı çok zor bilgi alma koşullarında aldığımız bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu kapsamda Gençlik Parkı Varlık Fonu’na devredilmiş haberimizi, Gençlik Parkı Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketine devredilmiş olarak düzeltiyor ve bu vesile ile dikkatleri SUKUK (Hazine Müsteşarlığının islami esaslara uygun kira sertifikası ihraç edebilmek için kurmuş olduğu şirket) sistemine çekiyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur."