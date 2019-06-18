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16:16 18 Haziran 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    REMRES Araştırma'dan İstanbul anketi

    © AA / Orhan Çiçek
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (267)
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    23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı seçimlerine ilişkin REMRES Kamuoyu Araştırma şirketinin anketine göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, yüzde 2.61 farkla AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın önünde yer alıyor.

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    4 anket şirketinin yöneticisi Yıldırım-İmamoğlu yayınını değerlendirdi
    REMRES Kamuoyu Araştırma kısa bir süre önce ellerindeki son anket verilerini paylaştı. Ankete göre Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 51.14, Yıldırım’ın ise 48.53.

    Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Nazlım’a konuşan REMRES’in Müdürü Emre Şişmanlar, İstanbul’daki seçim atmosferindeki değişime işaret ederek, son zamanlarda AK Parti’nin CHP’ye benzer bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi.

    “Artık beka, terörden bahsedilmiyor. Gönül belediyeciliği gibi soyut kavramlar üzerinden konuşulmuyor. Tamamıyla artık AKP cenahı da indirimlerden, ekonomiden, istihdamdan bahsediyor. CHP’nin 31 Mart öncesi stratejisine dönmüş durumda. Binali Yıldırım, sokaklara zaten çok çıkmıyordu. Mesela şu anda sürekli sokaklarda görüyoruz, genç çocukları yanına alıp ‘bunlar benim kankalarım’ diyor. İmamoğlu’nun kampanyası ister istemez Yıldırım’ı etkilemiş durumda.”

    'AK PARTİ SEÇMENİNİN KATILIMI DÜŞECEK'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5
    Değişen bu atmosferin ardından oy farkının yüzde 3’e yakın olduğunu belirten Şişmanlar’a göre 23 Haziran’da ‘AKP seçmeninin katılımı düşecek:

    “Türkiye’de seçmen kitlesi büyük ölçü de kutuplaşmış durumda. Açık oturum sonrası sosyal medyaya baktığımızda bir tane bile kendi adayını eleştiren yok. Fark şundan kaynaklanacak; katılım biraz daha düşebilir. Özellikle AKP açısından katılımın düşmesi bekleniyor. Çünkü muhalefet o konuda da çok konsantre durumda.”

    'KÜRT SEÇMENDE DEĞİŞİKLİK YOK'

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
    Kürt seçmenin tavrı konusunda saha çalışmalarında bir değişiklik görmediklerini de ifade eden Şişmanlar, “Kürt seçmen Türkiye’de en etkili şekilde örgütlü halde bulunan seçmen grubu. Ve HDP cenahından her hangi bir aksi yönde bir açıklama gelmedikçe çok bir değişiklik yaşayacaklarını sanmıyorum” diye belirtti.

    Şişmanlar, daha önce AK Parti’ye oy vermiş olan muhafazakâr-Kürt seçmenin sandığa gitme konusunda çekinceli olduğunu belirterek, “Eğer gitse AKP’ye verecek olan Kürt seçmenin bu seçimde de sandığa gitmesini gerektirecek hiçbir şey yok” dedi ve ekledi:

    “Ayrıca HDP’li ve muhalif Kürt seçmen de, sandığa gitmeyen Kürt seçmen grubunu etkiliyor. ‘bize vermiyorsan da AKP için sandığa gitme’ diyebiliyor.”

    'ANKET ŞİRKETLERE MEDYANIN DURUMUNA DÜŞTÜ'

    Daha önce Binalı Yıldırım’ı 8-9 puan farkla önde gösteren AKP’ye yakın anket şirketlerinin şu anda İmamoğlu’nu önde gösterdiğini belirten Şişmanlar, son olarak şunları söyledi:

    “Anket şirketleri de artık AKP’li medyanın düştüğü durama düşmeye başladı. Kendi kitlesi tarafından dahi tepki görüyorlar. Artık doğru sonuçları vermek zorunda kalıyorlar.”

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (267)
    Etiketler:
    Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık, 23 Haziran İBB seçimleri, 23 Haziran, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İBB, araştırma, anket, İstanbul, seçim
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