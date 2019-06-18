Mursi için gıyabi cenaze namazı: Türkiye'de de Sisi'ler var, çok dikkatli olmalıyız

Mahkeme salonunda ölen eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de de Sisi'ler var, çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Dün mahkemede öldüğü öğrenilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Berat Albayrak ve üst düzey başka isimlerin de katıldığı görüldü.

Gıyabi cenaze namasında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

- Mursi rabbimize yürümüştür, bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok.

- Mursi'nin vasiyeti var, ölümünde köyünde defnedilmesini arzu etmişti. Bunlar bunu kabullenemedi ve Sisi burada yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada devam ettirdi.

- Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez.

- Bizde güzel bir sözdür, zalimler için yaşasın cehennem. Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bunlarda yürek yok, bunlar bize karşı da aynı tutum içerisindeler. Fakat biz müslümanlar olarak dik duracağız, inandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.

- Mursi'nin özelliği, Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmasıdır.

- Unutmayın, bu ülkede de Sisi'ler var, bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Yüzüme karşı da 'Senin sonun Mursi ile aynı olacak' diyenler oldu. Allah zalimlere fırsat vermesin.