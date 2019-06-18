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19:22 18 Haziran 2019
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    AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı

    AA Genel Müdürü: 23 Haziran seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracağız

    © AA / Ahmet Sel
    Türkiye
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    31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul sonuçlarının veri akışını 13 saat boyunca kestiği için eleştiri konusu olan Anadolu Ajansı'nın  Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Seçimi ile ilgili açıklama yaptı. 

    AA Genel Müdürlüğü
    © AA /
    AA'dan açıklama: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "AA, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini de gayet başarılı bir yayınla, hatasız olarak kamuoyuna duyurmuştur. Anadolu Ajansı, 23 Haziran’da tekrarlanacak İBB Başkanlığı Seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracaktır" dedi. 

    31 Mart 2019 akşamı seçim sonuçlarının yayımlanmasıyla ilgili eleştirilerin odağındaki AA Genel Müdürü, 'Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır gibi illerde de seçim sonuçlarına dair verilerin aboneler ve kamuoyuyla paylaşıldığı, İstanbul’da ise sandıkların neredeyse yüzde 99’unun açılmasına rağmen sonuçların netleşmediği ve YSK sonuçlarının beklendiği' izahatında bulundu.

    Şenol Kazancı, şöyle devam etti:

    © REUTERS / Murad Sezer
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    "Anadolu Ajansı 31 Mart akşamı 6'ncı kez seçim özel yayınını yaptı. Önceki tüm seçim ve referandum yayınlarında olduğu gibi 31 Mart akşamı da sonuçlarla ilgili veri aktarımı yüzde 100’e tamamlanmadı. Bu durum bütün seçimlerde aynı şekilde yaşanmaktadır ve son yerel seçime mahsus bir durum değildir. Çünkü itiraz olan yerlerde sayım duruyor, bazı küçük seçim bölgelerinden sonuçlar geç gelebiliyor. Sandıkların yüzde 100’ünün açıklanmasını sadece Yüksek Seçim Kurulu yapabiliyor. Açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaşmamış ancak kazandıkları netleşen adaylar o akşam ilk olarak AA tarafından kamuoyuna aktarılmıştır. İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır bu illerin başında gelmektedir."

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    © AA /
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    “31 Mart akşamı Anadolu Ajansı, her seçimde olduğu gibi tarafsızlığını ve hassasiyetini muhafaza etmiştir. İstanbul’da sandıkların neredeyse yüzde 99’u açılmış ama sonuç netleşmemiştir. Şunu özellikle hatırlatmalıyım ki AA'nın medya kuruluşlarına haber, fotoğraf ve videoları gönderdiği Haber Akış Sistemi (HAS) ve seçim sonuçlarını medyaya ilettiği seçim özel ekranları yazılıp silinebilen, değiştirilebilen, yani müdahale edilebilen ekranlar değildir. Veri akışı sağlıklı olmadığı anlarda sistem kendisini durdurmaktadır."

    "İstanbul’da sandıkların neredeyse yüzde 99 oranında açılmasına rağmen sonucun netleşmemesi, o aşamadan itibaren de sağlıklı veri akışının kesilmesi nedeniyle Anadolu Ajansı sonucun açıklanması için YSK’yi beklemek zorunda kalmış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmıştır."

    AA Genel Müdürlüğü
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    "Anadolu Ajansı o gece İstanbul’da hiçbir adayı galip göstermemiştir. Her iki aday da kazandığını açıklamasına rağmen AA bunu yapmamış, YSK sonucunu beklemiş, tarafsızlığını muhafaza etmiştir. Diğer birçok ilde AA verilerine dayanılarak kutlamalar yapılırken, İstanbul’da sonuçların netleşmemesini AA’ya bir saldırı vesilesi olarak görmek haksızlıktır."

    "Anadolu Ajansı bir kamu kurumu değildir ve seçim sonuçlarını yayınlamak gibi bir görevi ya da yetkisi yoktur. Anadolu Ajansı, seçim sonuçlarını açıklayan değil, 'gazetecilik faaliyeti' olarak aktaran bir medya kuruluşudur. Anadolu Ajansı’na insaf, vicdan ve ahlak ölçülerini aşarak saldırmak, seçim başarısızlığını kısa bir süre perdelese de sonuçlara etki etmez." 

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA /
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    "AA, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini de gayet başarılı bir yayınla, hatasız olarak kamuoyuna duyurmuştur. Türkiye genelinde 60 milyona yakın seçmenin katıldığı ve 4 farklı oy pusulasının kullanıldığı seçimin sandık sonuç verilerini Anadolu Ajansı son derece başarılı şekilde Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarmıştır. Bu devasa operasyonu gerçekleştiren ekibimizi, tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını bu vesileyle bir kez daha kutlamak ve her birine teşekkür etmek isterim. Anadolu Ajansı, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracaktır."

    "Anadolu Ajansı, İstiklal Harbi günlerinde Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak için bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, kuruluşundaki ruh ve heyecanı hiç azaltmadan bugün de muhafaza etmektedir. Tüm çalışanlarımızla, eleştiri sınırını aşan tüm saldırılara rağmen, Türkiye’nin sesini azimle, kararlılıkla ve ilk günkü heyecanla dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

     

    Etiketler:
    Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı (AA)
    Topluluk kurallarıTartışma
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