Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'ı darp edenler tutuklandı

Habertürk'ten Mustafa Şeker'in haberine göre, Gaziosmanpaşa’da Cuma namazı çıkışında 4 kişinin saldırısına uğrayan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde soruşturmaları tamamlanan 4 kişi adliyeye gönderilmişti. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

BEYZBOL SOPALARI İLE SALDRIRMIŞLARDI

Olay 14 Haziran günü Gaziosmanpaşa’da meydana gelmişti. Alan, Cuma namazı çıkışında 4 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Beyzbol sopaları ile Alan’a saldıran 4 saldırgan olay sonrası kaçmıştı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etmiş ve yakalamıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.