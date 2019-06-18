Yıldırım'dan Demirtaş'ın 23 Haziran mesajıyla ilgili açıklama

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin söylediği "Bugün için, Sn. İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, bir gazetecinin Demirtaş'ın bugün, 23 Haziran seçimlerine ilişkin attığı tweetlerde İmamoğlu'na destek çağrısı yapmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine şu cevabı verdi:

"Ekrem İmamoğlu'nu destekleğini açıkça ifade etti. HDP olarak destekliyoruz dedi. Ben bunu İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. CHP adayına oy beren İYİ Parti'li milliyetçi ülkücü kardeşlerimiz takdirine bırakıyorum. Masum insanların ölümünün müsebbibi olan bir kişinin çağrısı ve terörle münasebetini hiçbir zaman net olarak koparmamış diğer bir partinin desteklediği CHP adayının arkasında milliyetçi, ülkücü, İYİ Partili hemşerilerimizin yer almayacağına yürekten inanıyorum. 'İmamoğlu'na oy verin' diye çağrı yapılıyor. Ama ilave ediyor. 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz' diyor. Verilen mesaj çok açıktı. Biz size oy vereceğiz ama siz de bizi unutmayın. Bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyin demek istiyor."

Yıldırım ayrıca açıklama yaptığı videoyu Twitter hesabından da paylaştı.

Demirtaş'ın CHP Adayı'nı destekleyeceklerine yönelik açıklamasını rakibime oy veren İYİ partili, milliyetçi, ülkücü kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. Verilen mesaj çok açıktır. Demirtaş, 'Biz size oy vereceğiz ama siz de bizim hakkımızı ihmal etmeyin' demek istiyor. pic.twitter.com/LTeyDYsA87 — Binali Yıldırım (@BY) June 18, 2019

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