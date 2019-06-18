Akşener'den Erdoğan'a: Kendisini babamız gibi hissediyor

Halk TV’de Özlem Çelik Akarsu ile Gün Ortası programına konuk olan Akşener, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin olarak “Erdoğan kendisini bizim babamız gibi hissediyor. Sayın Erdoğan unutuyor ki; Ekrem İmamoğlu’nu o koltuğa seçmen iradesi tarafından oturtulur. Erdoğan’ın 'o koltuğa sen otur, buraya sen otur' gibi bir söz söyleme hakkı yoktur. Ordu Valisi meselesi yargıya intikal etti. İmamoğlu’nun beyanları var. Hukuk işleyecek ya da işlemeyecek. Biliyoruz ki bürokrasi ağırlıklı olarak AKP’nin il başkanı pozisyonunda” dedi.

Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" diye konuşmuştu.