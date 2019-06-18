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22:26 18 Haziran 2019
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    İsmail Küçükkaya'dan, Binali Yıldırım'a yanıt

    Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    İBB adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ı bir araya getiren ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya 'İmamoğlu ile gizli görüşme yaptı' iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

    Binali Yıldırım
    © İHA /
    Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce bir otelde bir araya gelmesi gayri ahlaki bir durum
    Binali Yıldırım, 'İmamoğlu ile Küçükkaya programdan önce gizli görüşme yaptı' iddialarına ilgili olarak, “Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." açıklamasını yapmıştı. Fox Ana Haber’e konuk olan İsmail Küçükkaya, Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi.

    Fox TV ekranlarında Fatih Portakal'ın sunduğu Ana Haber'e konuk olan İsmail Küçükkaya, "17 yıl sonra gerçekleşti. Hoş bir tabloydu. Yayın sırasında ben her iki adaya da sordum, bir şikayetiniz var mı? Bir anormallik var mı? diye. Her şey yolundaydı, teşekkür ettiler. Beni yayından sonra arayan ilk isimlerden birisi AK Parti'nin çok önemli bir ismi Naci Bostancı. Kendisi bana çok güzel bir yayın olduğunu ve 'bir öğrencim olarak seninle gurur' duyuyorum dedi. Biz kural dışı, etik dışı bir şey yapmadık. Son derece net, şeffaf bir yayın yaptık. Halkımız gördü. Sorumluluğum çok büyüktü, omuzlarımda onların ağırlığı vardı".

    'İKİ ADAYLA GÖRÜŞME İSTEĞİ PARTİLERDEN GELDİ'

    Görüşme isteğinin partilerden geldiğini belirten Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

    İmamoğlu ortak yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi
    © AA / Orhan Akkanat
    İmamoğlu: Küçükkaya bana geldi, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi
    "Benim iki adaylar görüşmem partilerin genel başkanları tarafından bana tevdi edilen bir görevdi. Çünkü bu yayın 17 yıl aradan sonra yapıldığı için iki taraf da hassastı. Bende neden adaylar konuşmam gerektiğini sordum dediler ki 3 konu var. Format, süre ve soru sayısı. Ben de dedim ki bir dördüncü konu ekleyelim üslup. Benim iki tarafla da görüşeceğim söylendi. Ben Binali Yıldırım'ın danışmanı ile uzun uzun görüştüm bir otelde hatta yemek yedi. Sonra format, usul, süre ile ilgili konularını görüştük. Aslında İmamoğlu tarafı ile görüşmeden önce Yıldırım tarafının bilgilendirmesinin yapmıştım. Binali Yıldırım'ın danışmanına bir tek şunu söyledim ben 31 Mart akşamını sorarım dedim. Zaten herkes bu sorunun sorulacağını bekliyordu, biliyordu.

    'BİRAZ ÖNCE BİNALİ YILDIRIM İLE KONUŞTUM...'

    Biraz önce Binali Yıldırım'ı aradım telefonla konuştuk. Programa yönelik itirazınız var mı dedim yok dedi. Sorun nedir dedim "Onunla yüz yüze görüştüğünü söylemedin" dedi. Ben moderatörüm bana güvendiniz dedim. Sen diyor onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyormuydunuz. Ben zaten sizin danışmanızla görüşüp bunları konuşmuşum. Orada size bir tuzak kuruldu mu yok. Bu sabah Uğur Dündar bile şunu yazdı; İsmail son derece zor bir yayın öncesi iki tarafla görüşmek gayet normal''.

    Etiketler:
    FOX Tv, 23 Haziran İBB seçimleri, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya
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