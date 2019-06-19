'Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a ülkücüler saldırdı'

TSK'da görevli generallere yönelik ifadeleriyle tepki toplayan Yeni Akit Haber gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldıran 4 kişi tutuklandı.

Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Sosyal paylaşım hesaplarındaki açıklamaları, fotoğrafları ve yer bildirimleri saldırganların MHP ile ilişkili olduğuna işaret etti.

Yeni Akit yazarı Murat Alan'ı darp ettiği için tutuklanan Bayram Gecimli'nin Facebook profilinde "Ankara Ülkü Ocakları'nda çalışıyor" ifadesi yer alırken, fotoğrafında ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin '06 MHP 01' plakalı makam aracının yanında çekilmiş görüntüsü bulunuyor. pic.twitter.com/snV0f2hUix — dokuz8HABER (@dokuz8haber) June 18, 2019

Sanıklardan Bayram Gecimli'nin Facebook profilinde "Ankara Ülkü Ocakları'da çalışıyor" ifadesi yer alırken profil fotoğrafında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '06 MHP 01' plakalı makam aracının yanında çekilmiş görüntüsü bulunuyor.

Facebook profiline bakıldığında, saldırganlardan Serdar Acar'ın 24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara 2. Bölge Aday Adayı olduğu ve Genel Başkan Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı görülüyor.

Saldırganlardan Savaş Karaca'nı Facebook profilinde de Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafı ve MHP Genel Merkezi'nden yer bildirimi yaptığı görüldü. Sanıklardan Ferhat Özcan'ın ise Abdullah Çatlı ve Alparslan Türkeş'i öven paylaşımlarının olduğu görüldü.