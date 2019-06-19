Bekir Ağırdır: 23 Haziran'da İmamoğlu lehine kayda değer bir fark olacak

Ağırdır, YSK'nın iptal kararının ardından adalet ve vicdan duygusu zedelenen yüzde 3'lük bir AK Parti seçmeninin de sandığa gitmeyeceğini söyledi.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 23 Haziran’da yapılacak İBB Başkanlığı seçimi öncesi seçmen tercihlerini değerlendirdi. Ağırdır, “17 yıl sonra ilk kez moral üstünlük muhalefette” ifadesini kullandı. Ağırdır, anket sonuçlarının 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun oylarında kayda değer bir artış olacağını gösterdiğini söyledi.
Ağırdır, YSK'nın iptal kararının ardından adalet ve vicdan duygusu zedelenen yüzde 3'lük bir AK Parti seçmeninin de sandığa gitmeyeceğini söyledi.
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