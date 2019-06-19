Bekir Ağırdır: 23 Haziran'da İmamoğlu lehine kayda değer bir fark olacak

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 23 Haziran’da yapılacak İBB Başkanlığı seçimi öncesi seçmen tercihlerini değerlendirdi. Ağırdır, “17 yıl sonra ilk kez moral üstünlük muhalefette” ifadesini kullandı. Ağırdır, anket sonuçlarının 23 Haziran seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun oylarında kayda değer bir artış olacağını gösterdiğini söyledi.

T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Ağırdır, İmamoğlu’nun seçmene samimi ve sahici gelmeye başladığını, AK Parti’nin ise ‘sahicilik sorunu’ yaşadığını vurguladı ve 31 Mart'ta 'beka' söylemi yerine 'hizmet' söylemini öne çıkartan AK Parti'nin artık inandırıcı olmadığını belirtti. Ağırdır "Çığ varken bağırılmaz, iktidar bloğu çok bağırdı ve çığ patladı" metaforunu kullandı.

Ağırdır, YSK'nın iptal kararının ardından adalet ve vicdan duygusu zedelenen yüzde 3'lük bir AK Parti seçmeninin de sandığa gitmeyeceğini söyledi.