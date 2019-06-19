HDP'li Binbir: Oy kullanmak için İstanbul'a gidecek seçmeninin yol masrafını karşılayacağız

Cumhuriyet'in Mezapotamya Ajansı'ndan aktardığı habere göre, HDP Diyarbakır İl Teşkilatı görevlisi Edip Binbir, partisinin 31 Mart politikasının 23 Haziran'da da sürdüğünü söyledi.

İstanbul'da ikamet eden tüm HDP'lilerin oy kullanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade eden Binbir, bu kapsamda Ramazan Bayramı ve yaz tatili nedeniyle Diyarbakır'a gelen İstanbul seçmenlerinin pazar günü yapılacak seçimde oy kullanmasını talep etti.

Partisinin aldığı karar doğrultusunda bölge kentlerinden oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek seçmenlerin yol masrafının karşılanacağını aktaran Binbir, bunun için seçmenlerin HDP il ve ilçe örgütlerine başvurması gerektiğini söyledi.