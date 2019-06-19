Öykü Arin'in ailesinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı

İzmir’in Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastası olan ve Antalya’daki bir hastanede tedavi gören kızları Öykü Arin için başlatılan ‘Donör ol, umut ol’ kampanyası sonrası toplanan 100 bine yakın kan örneğinin işlenmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
‘TEŞEKKÜR EDİYORUM AMA YETERLİ DEĞİL’
Öykü ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakikanın çok önemli olduğunu ifade eden Erbil Şen, Sağlık Bakanlığı’nda işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki Öykü ve Öykü gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizlerinin olabileceğini söyledi.
Şen, “Söz konusu kan örneklerinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor. Her insan bir dünya, her çocuk biricik. Ancak onların bekleyecek zamanı yok. Buradan Sağlık Bakanlığı’na aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardıkları için teşekkür ediyoruz. Ama bu kapasite hala yeterli değil” dedi.
‘LÖSEMİ HASTALARINA UMUT OLUN’
Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve 100 bine yakın kan örneğinin bulunduğunu kaydeden Erbil Şen, şunları söyledi:
Açıklamaya, sanatçı İlkay Akkaya ile eski milletvekili Akın Birdal da katıldı. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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