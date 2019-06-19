Uğur Dündar: Ben de Erdoğan-Baykal yayını öncesi her iki tarafın kurmaylarıyla görüşmüştüm

Uğur Dündar, Sözcü'de "İsmail Küçükkaya neden linç ediliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının televizyondaki buluşmalarından önceki süreçte mesleğimizdeki bazı profesyonellerin, hatta kimi yöneticilerin bile, işin temel kurallarını bilmeden o makamlara geldiklerini fark ettim" ifadesini kullandı.
Dündar şöyle devam etti:
Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bazı berbat diziler, büyük reklamlar, tam sayfa gazete ilanları ve aşırı medya pompalamasıyla ekrana sürüldükleri halde, birkaç bölüm sonra yayından kaldırılıyorlar. Çünkü seyirci, ilgisini çekmeyen berbat dizileri, tanıtımların hatırı için seyretmiyor…
İsmail Küçükkaya'nın tam bir tarafsızlıkla yönettiği ‘Tarihi Buluşma’ dan sonra genel kanı, Ekrem İmamoğlu'nun önde başladığı tartışmadan yine önde ayrıldığı, sönük geçen oturumun her iki adayın konsolide ettikleri seçmenleri etkilemeyeceği şeklinde oluştu. Ama sonra yandaş gazete ve televizyonlarla, sosyal medyada, açık ara galibin Binali Yıldırım olduğuna yönelik yoğun propaganda bombardımanı ve ters algı operasyonu başlatıldı. Bu da yetmedi, moderatör İsmail Küçükkaya'nın taraf tuttuğu, yayından önce Ekrem İmamoğlu ile buluşarak ona soruları verdiği iddia edildi. Yani Binali Yıldırım'a kumpas kurulduğu öne sürüldü. Böylece Binali Yıldırım'ın kumpası bozup, muhteşem bir başarı elde ettiği algısı yayılmaya çalışıldığı gibi, Küçükkaya linç hedefi haline getirildi. Bu satırları yazarken linç, tüm şiddetiyle devam ediyordu.
Hatırlarsınız İmamoğlu-Yıldırım arasındaki açık oturumdan önce de İsmail Küçükkaya'nın Binali Yıldırım'ı tutacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ve yine korkunç bir linç yapılmıştı. Spekülasyonlar havada uçuşurken program, herkesin gözü önünde ve şeffaflık içinde gerçekleşti. Bitiminde iki aday da tarafsız yönetimi nedeniyle moderatöre teşekkür etti. Ama sonra yandaşlar onun kumpas kurduğunu öne sürerek lince başladılar!..
Vicdanlara veda etmenin toplumu getirdiği yere bakar mısınız? Tarafsız davranmak yetmiyor, moderatör ağzıyla kuş tutsa bile linçten kurtulamıyor."
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