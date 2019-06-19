Selvi: İstanbul seçimlerinde ilginç şeyler oluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na önceden soruları verdiği iddiasını değerlendirdi. Selvi "İsmail Küçükkaya’yı çarmıha germek istemem demiştim ama tür ilişkiler hem kendisine hem de Ekrem İmamoğlu’na zarar verir" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerinde ilginç şeyler oluyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın çıktığı ortak yayın bitti ama tartışması bitmedi. Şimdi de İsmail Küçükkaya’nın programdan 3 gün önce Ekrem İmamoğlu ile Taksim’de The Marmara Hotel’de yaptıkları görüşme tartışılıyor" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"İddiayı Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın programında Nagehan Alçı gündeme getirdi. İsmail Küçükkaya programa bağlanıp iddiayı doğruladı. Ekrem İmamoğluile 3 dakika görüştüğünü ancak ekibiyle toplantı yaptıklarını açıkladı. Ancak Binali Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş yayına bağlanıp İsmail Küçükkaya’nın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeden haberlerinin olmadığını, görüşmeyi başka kanallardan öğrendiklerini söyledi. Cumartesi gecesi Küçükkaya’yı arayıp bu görüşmeyi doğru bulmadıklarını söylediğini ifade etti. Ömer Sertbaş, ekranlardan uzak duran bir isim. O konuştuysa önemli bir durum var demektir. İsmail Küçükkaya’nın kendisine ’Ekrem İmamoğlu’yla yüz yüze görüşmedim, danışmanı ile görüştüm’ dediğini anlattı. ’Telefonla bilgi verdim’ dediğini söyledi. Küçükkaya programa tekrar bağlandı ama konuya açıklık getirmedi. Muğlak bıraktı. Programa ilk bağlandığında Ekrem İmamoğlu ile üç dakika yüz yüze görüştüğünü söylemişti. Ama İmamoğlu ile görüştüğü bilgisini Binali Yıldırım ile neden paylaşmadığını izah edemedi.

İsmail Küçükkaya’yı çarmıha germek istemem. Ama bu işlerin ilacı şeffaflıktır. Programın açılışında bu konuda bilgi verebilirdi. Daha önemlisi ise Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi hakkında Binali Yıldırım’ı önceden bilgilendirmesi gerekirdi. Şeffaflığa özen gösterilse, Binali Yıldırım’ın ’Küçükkaya ile İmamoğlu’nun bir otelde yüz yüze buluşması gayriahlakidir’ diye tepki göstermesine gerek kalmazdı. İsmail Küçükkaya’yı çarmıha germek istemem demiştim ama tür ilişkiler hem kendisine hem de Ekrem İmamoğlu’na zarar verir.

AK Partililer, dün bu görüşmenin seçime nasıl yansıyacağını araştırmakla meşguldü. Seçmenlerin büyük ölçüde kararını verdiği gözleniyor. Özellikle YSK’nın iptal kararıyla oluşan yarılma iki aday arasında farkın açılmasına yol açmıştı. Bu durum Ekrem İmamoğlu’nun şansını etkiler mi ve aradaki farkın kapanmasına yol açar mı emin değilim.

© AA / Orhan Akkanat İmamoğlu: Küçükkaya bana geldi, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran’da seçimleri kazanmak için İstanbul’a kamp kurmuş durumda. Önceki gün Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda kapsamlı bir toplantı yapıldı. Erdoğan’ın programı yeniden düzenlendi. Erdoğan son hafta seçim kampanyası için meydanlara çıkıyor. İlk başlarda 39 ilçede miting yapması planlanıyordu. Sonra bundan vazgeçildi, program Binali Yıldırım üzerine inşa edildi. Ancak önceki gün yapılan değişiklikle Erdoğan 4 ilçede açılışlara katılıp meydan konuşması yapacak. 10’a yakın ilçede ise otobüsün üzerinde selamlama turu olacak. Tabii meydanda ya da caddelerde toplanan partililere otobüsün üzerinden kısa selamlama konuşması yapılacak. Erdoğan dün Sultangazi’de ilk programını gerçekleştirdi. Sancaktepe ve Küçükçekmece’de açılışlara katılacak. Ancak İstanbul’un Anadolu yakası ve Avrupa yakası eşit olmak üzere 15-20 yerde selamlama yapacak.

Bu programın ikinci ayağında ise Binali Yıldırım yer alıyor. Erdoğan’ın gidemeyeceği Ümraniye, Kâğıthane ve Eyüp başta olmak üzere bazı ilçeleri ise Binali Yıldırım ziyaret edip otobüs üstünde selamlama turu yapacak.

HEDEF SAADET OYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’dostlarla buluşma’ toplantısının ilkini pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde ’94 ruhuyla Cihannüma’ toplantısına katılarak gerçekleştirdi. Erdoğan’ın Milli Selamet ve Refah Partisi’nden bu yana gelen dostlarını görmekten mutlu olduğu söyleniyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ’3 bin 600 kişilik salonda 7 bin 600 kişi vardı. Cumhurbaşkanımız programdan çok memnun oldu. Dostlarının yüksek katılımından dolayı mutlu oldu. Huzur buldu’ dedi. Göksu, Milli Görüş çizgisinden gelen ve kanaat önderi olan isimlerin sahada çalışmaya başladığını anlattı.

Öncelikli hedef, Saadet Partisi’nin 31 Mart’ta 103 bin olan oyunun 40-50 binini çekmek...

AK Parti, bu seçimde kırgın AK Partilileri, muhafazakâr Kürtleri ve Saadet Partisi seçmenini hedef kitle olarak belirledi. Ama çalışmanın merkezine hemşeri derneklerini yerleştirdi. Onları ikna etmeye dönük bir strateji dahilinde çalıştı. İstanbul SKM’nin dışında hemşeri gruplarına özel SKM’ler kuruldu. Yüz yüze çalışmalar yapıldı. Sahadan olumlu dönüşler alındığı söyleniyor.

Tabii Ekrem İmamoğlu da boş durmuyor. Gittiği ilçelerde kalabalık mitingler yapıyor. Bir de yol kazası yapmasa."