Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim, TRT'de görüşmek üzere

Programda talep üzerine konuk davet ettiğini ifade eden Fatih Er'e, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'dan bir çağrı geldi.
Gökçınar, sosyal medya hesabından, "Sayın Fatih Er, arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim. Trt'de görüşmek üzere" diye yazarak, Fatih Er'i ve TRT'yi etiketledi.
Sayın Fatih Er,— Necdet Gökçınar (@gokcinarnecdet) June 18, 2019
Arkadaşlarım kurumunuza yarın resmi yazı ile başvuracaklar. Buradan da şifahen belirteyim; Saadet Partisi İBB Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek isterim.
Trt'de görüşmek üzere.@fatiher99 @trthaber@trt pic.twitter.com/Nrc9worOeG
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