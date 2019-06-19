Araklı'daki sel ve heyelana dair konuşan Pakdemirli: En nihayetinde bu işler Allah'ın işi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Hayatını kaybeden ve şu an kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Kayıplarımızdan bir tanesi Araklı Belediyesi görevlimiz, bir tanesi imam hatip görevlimiz, bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunların 3'ü Büyükşehir görevlisi, bir tanesi DSİ görevlisi, 3 de vatandaşımız kayıp. 4 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Tahliyeleri yapıldı. Helikopterlerle gerekli yerlere sevkleri yapıldı. Onların sağlık durumlarında önemli durum yok" diye konuştu.
'METEOROLOJİ OLARAK GEREKLİ UYARLARI YAPTIK'
Bölgenin ayın 13'ünden beri ciddi yağış aldığına dikkati çeken Pakdemirli, "Biz de meteoroloji olarak ciddiyetle ayın 13'ünden beri sürekli rapor yayınlayarak bu bölgeyi takip ediyoruz. Ayın 13'ü perşembe günü ufak çaplı bir taşkın oldu bu bölgede ve hemen 10 tane araç, 3'ü DSİ'nin, 4'ü büyükşehirin, 3 tanesi de Araklı Belediyesinin olmak üzere 10 araçla çalışmalar başladı" dedi.
Pakdemirli, öğle saatlerinde meteoroloji olarak gerekli uyarıları yaptıklarını işaret ederek, şöyle devam etti:
Trabzon Araklı'daki sel ve heyelana dair konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: En nihayetinde bu işler Allah'ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuzhttps://t.co/hF07fjyvLL pic.twitter.com/zJw1s61Yy9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 19, 2019
Ekiplerin sabaha kadar bu çalışmaları devam ettireceklerini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:
"76 vatandaşımız tahliye edildi şu ana kadar ve bu konu ile ilgili erken saatlerde gelen ve bizi de ilgilendiren bir haber vardı. Oradaki HES'in hidroelektrik santral borusunun patlaması akabinde de böyle bir olay olduğu söylendi. Tamamen bu gerçek dışıdır çünkü tamamen doğal bir olaydır. Tamamen doğal sebeplerle olmuş bir olaydır. Tamamen doğal sebeplerle de dağdan bi parça koparak bir heyelana sebebiyet vermiştir. Tabi teselli olarak görebileceğimiz bir şey daha var. Aşağıdaki okulda da geçen cuma itibariyle 200'ün üzerinde çocuğumuz okuyordu. İyi ki okullar tatildi. Çocuklarımız da böylelikle tehlikeden kurtulmuş oldu. Sabah ışıklarıyla inşallah ilk incelemelerimiz için bölgeye gidiyoruz. İçişleri Bakanımız da bölgeye hareket etmiş durumda onunla birlikte de inşallah Sayın Valimizle birlikte de çalışmaları inşallah koordine ediyor olacağız."
'YARALARI SARMAK İÇİN BURADAYIZ'
Devletin her kurumu ile burada olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:
Bakan Pakdemirli, "Bir gazetecinin iki mahalle var burada yaşam devam ediyor mu? sorusuna da, "Emniyet tedbiri olarak vatandaşlarımız buralardan tahliye edilmiş durumda. İlerleyen saatlerde de tehlike geçtikten sonra vatandaşlarımız tekrar evlerine dönebilecekler. Yağışımız öğleden sonra tekrar biraz daha hızlanacak meteorolojinin verdiği rapora göre o yüzden ek tedbirleri almadan vatandaşlarımızın buraya dönmesini çok doğru bulmuyoruz" yanıtını verdi.
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