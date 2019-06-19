Arda Turan-Berkay Şahin duruşmasından: 'Berkay'ı sakinleştirmeye çalışırken Burak Yılmaz bana küfür etti'

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şarkıcı Berkay Şahin ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki, her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi müşteki Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.

Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Bende Berkay'ın yanına götürdüm" diye konuştu.

Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tarafların beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.