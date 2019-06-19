İstanbul Havalimanı'nda intihar eden gencin ağabeyi: Kardeşimin ölmeden önce iş çıkışı yapılmış, telefonu sıfırlanmış

İstanbul Havalimanı’nda özel güvenlik hizmeti sunan İGA’da çalışan İbrahim Layık isimli işçinin önceki gece havalimanı terminalinde yüksek bir yerden atlayarak intihar ettiği belirtilmişti.

Olayın ardından açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bir genç kızı seviyormuş, arkadaşlık teklif etmiş ancak kız ‘Hayır. Ben bir Kürt’le çıkmam’ demiş. Ardından o üzüntüyle intihar etmiş” demişti.

Layık’ın Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanırken, raporun daha sonra çıkacağı belirtildi. İbrahim Layık’ın cenazesinin sabah saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine doğru yola çıkarılacağı öğrenildi.

Gazete Karınca'nı Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’a dayandırdığı habere göre Layık’ın ailesi genç işçinin ölümünün şüpheli olduğu konusunda ısrarcı. Aile, olayın tüm yönleri ile araştırılmasını da istiyor.

Ağabey Ömer Layık, kardeşinin ölümünün ardından kamuoyunda çıkan “Sevdiği kadının kendisini Kürt olduğu için reddettiği” yönündeki iddialarla ilgili “Kardeşim bu şekilde intihar edecek biri değil. Biz halen olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız” dedi.

Kardeşinin bağlı olduğu şirketin şu ana kadar kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini kaydeden ağabey Layık, sözlerine şunları ekledi:

“Aldığımız bilgiye göre kardeşimin iş çıkışı olaydan önce verilmiş. Yine telefonu sıfırlanmış. Bu nedenle de bize göre bu şüpheli bir ölümdür.”