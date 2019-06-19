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13:36 19 Haziran 2019
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    Cübbeli Ahmet

    Cübbeli Ahmet: Vatanı kurtaran Atatürk’e nasıl düşman olacaksın

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak "Bu vatan, ecdadımızın fethettiği vatanlar; bize vatan yapmışlar. Mustafa Kemal de kurtarmış. Bunu kurtarana nasıl düşman olacaksın yahu? Sevmemenin ne anlamı var? Yapılan ortada" dedi.

    Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, merak edilen konular hakkında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a açıklamalarda bulundu.

    Söyleşinin bugün yayınlanan ilk bölümünde Ünlü'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşlerine yer verildi.

    Cübbeli Ahmet
    © AA / Arşiv
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    Buna göre Ünlü şu ifadeleri kullandı:

    "Bu vatan, ecdadımızın fethettiği vatanlar; bize vatan yapmışlar. Mustafa Kemal de kurtarmış. Bunu kurtarana nasıl düşman olacaksın yahu? Sevmemenin ne anlamı var? Yapılan ortada.

    Şimdi, burada bir vatan toprağındayız; burada bu insan uyumamış, yememiş, içmemiş. Bu bir fedakarlık ister. Kaç yaşında vefat etti... Çok yaşamış bir insan değil. Cepheden cepheye hizmet etmiş... O günkü şartlarda, o günkü zorluklar içerisinde bunu yapmış. Hilafeti bile kaldırırken çok üsluplu, çok usturuplu mesela. Şimdi o günkü şartları bilmeyen, o gün onun karşılaştığı şeyleri bilmeyen, kâr zarar hesabı yapamaz. O tercihi neye göre yaptı, akıllı olacağız; yani her şey istediği gibi tozpembe miydi dünyada? Yeni kurduğu bir devlet, her şeyi kabul ettirebilecek durumda mıydı...

    Düyunu Umumiye'sinden, oradan, buradan, her türlü baskı altında. Kaç sene geçmiş, 100. senesine yaklaşıyoruz. Bakın en ufak bir şeyden nezle oluyoruz, grip oluyoruz. Yani dolayısıyla bugünkü en zor şartlarda bunu yapabilmiş.

    'İSMAİLAĞA CEMAATİ’NİN HOCASI ATATÜRK’ÜN VERDİĞİ İZİNLE KURAN OKUDU'

    Bizim hocamıza, yani Mahmut Efendi'nin hocasına, Hacı Aşıkkutlu Efendi’ye beraatı var, izni var. Of'un köyünde, gidin orada kursta Atatürk'ün izni var. Gitmiş Ankara'ya, demiş; ‘ben Kuran okutacağım, Jandarma basıyor...’ Tabii bin türlü olay var memlekette. Kimin ne yaptığı belli değil.

    Atatürk onunla görüşmüş, demiş ki ‘tamam!’ ‘Biz neden izin vermeyelim, senin gibi insanların Kuran okutmasına...’

    Mahmut Efendi bile çocukluğunda, o iznin altında okumuş. Verilen iznin yani, hocasına izin vermiş.

    Cübbeli Ahmet
    © AA / Arşiv
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    Yeni bir devlet kurulmuş, karşı ataklar var, burada bazı tedbirler almak gerekiyor. Bu tedbirleri alırken de bazı şeyler de hata payı oluyor. Ulaşım yok, eskisi gibi, şu yok, bu yok. Oradan bir haber geliyor, jurnal oluyor, ispiyon oluyor, şu, bu... 

    Ama anlarsa ki; bu adam hakikaten istismarcı değil, din adamı, Kuran okutacak; vermiş ona izin... Kaç tane böyle benim tanıdığım yer var.

    'BUGÜN MÜSLÜMANLIK ADINA YAPILAN HER BİR İBADETİN SEVABINDAN KURTULUŞ SAVAŞI'NI YAPANLAR HİSSE ALIR'

    Mesela, tefsir yazdırması... Buhari'yi tercüme ettirmesi... Bu millet ne okuduğunu anlasın, demesi... Elmalılı Hamdi Yazır gibi, en iyi ilmi, o gün için en ehlisünnet, Mâtürîdî Hanefiye ekolünden olan birine yazdırması... Diyanet'i kurması, Diyanet’e bütçe ayırması, Diyanet'i desteklemesi...

    Yani, Atatürk o günkü şartlarda, o günkü imkansızlıklar içerisinde, bu vatanı kurtarmış. Burada namaz kılıyoruz, burada Kuran okuyoruz, zikir yapıyoruz. Allah o gün, bu işte emeği geçen, zerre kadar uykusundan fedakarlık eden, tüm ecdadımıza, gazilerimize, şehitlerimize, rahmet eylesin.

    Bugün Müslümanlık adına, İslam adına, yapılan her bir ibadetin sevabından o günkü İstiklal Savaşı’nı yapanlar, Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar, bu savaşlarda zerre kadar emeği geçenler hisse alır.

    Şimdi buna düşmanlık yaparak yıpratmanın kimseye faydası yok."

    Etiketler:
    İslam, Kuran, düşman, Oda Tv, Cübbeli Ahmet Hoca, Mustafa Kemal Atatürk
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