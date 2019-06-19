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15:12 19 Haziran 2019
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    Mahir Ünal

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Biz 'Moderatör adaylarla görüşsün' dedik ama Yıldırım'la yüz yüze görüşülmedi

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısı yapmıştık. Biz moderatör adaylarla görüşsün dedik. Ahlaki olmayan, Küçükkaya'nın İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi gizlemesi" dedi.

    17 yıl aradan sonra iktidar ve muhalefet adayını aynı yayında buluşturan ortak yayına ilişkin tartışmalar sürüyor. AK Parti, İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu’nun yayından önce görüşmesine yönelik eleştirilerini sürdürdü. İsmail Küçükkaya’nın “Yayın öncesi her iki adayla görüşmemi her iki partinin genel başkanları istedi. Görüşmeden önce Binali Yıldırım’ın ekibini bilgilendirdim. Binali Yıldırım’ın danışmanlarıyla da uzun bir görüşme yaptım, hatta birlikte yemek yedik” demecini doğrulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “Biz ‘moderatör adaylarla görüşsün’ dedik ama Yıldırım’la yüz yüze görüşülmedi” dedi.

    CNNTÜRK yayınına katılan Ünal özetle şunları söyledi:

    'HALK DİLİNDE BUNA 'ÇALMA' DİYORUZ

    Fotoğraf: Twitter
    İsmail Küçükkaya'dan, Binali Yıldırım'a yanıt
    31 Mart bitmemiş bir seçimdi. Dolayısıyla bu seçim tamamlanmamış bir seçim olması özelliğiyle aslında iki türlü başkanlık seçimlerinin ikinci turuna benzer bir seçim özellikle tarafların bu ikinci turda ortaya koyduğu tezler seçimin sürecini, dinamiğini belirliyor. Bizim durduğumuz yerinde bakılınca net görünen birkaç husus var.

    16 bin oy yer değiştirdiğine göre, halk dilinde buna çalma diyoruz. Çalınan 16 bin oy Yıldırım’ın hanesine yeniden yazıldı. Biz seçim iptal edilsin istemedik biz oylar yeniden sayılsın istedik.

    Oyların tamamının sayılması kabul edilmeyince biz de olağanüstü itiraz hakkımızı kullandık. Seçimler yenilendi ve kısa bir süre kaldı. Bu süre zarfında benim bağımsız olarak gördüğüm bir şey var. Karşımızda bilinçli ve sistematik olarak yalan söyleyen bir muhatap var. Şimdi bilinçli ve sistematik yalan ifadesini özellikle kullanıyorum.

    'KARŞIMIZDA BİLİNÇLİ VE SİSTEMATİK YALAN SÖYLEYEN BİR MUHATAP VAR'

    En son Ordu’daki olay gibi. Benim için orada daha önemli bir konu var. Burada ahlaki bir konu var. Ben 'valiye basit dedim' diyen ama bütün görüntülerde valiye açı bir şekilde hakaret ettiği ortaya çıkmasına rağmen kamuoyunun gözünün içine bakara bütün yayınlarda bunu açık bir şekilde inkâr etmeyi, dolayısıyla kamuoyuna yalan söylemekten herhangi bir şekilde çekinmeyen bir profille karşı karşıyayız. Bu siyasetin değil ahlakın konusu olarak görüyorum.

    'YILDIRIM İLE GÖRÜŞMEDİ'

    Fatih Portakal
    © Fotoğraf : Youtube
    Fatih Portakal’dan Yıldırım’a ortak yayın tepkisi
    Moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısı yapmıştık. Biz moderatör adaylarla görüşsün dedik. Burada asıl sorun şu; Yıldırım Beyle görüşmedi. Buradaki ahlaki sorun İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Yıldırım’la görüşmemesi.

    Moderatörün basın açıklaması izlenirse eğer, inisiyatifin moderatörde olması gerektiğini söyledik biz. Moderatör adaylarla görüşsün dedik. Buraya kadar bir sorun yok. Buraya kadar her şey açık bir şekilde konuşuldu. Peki bunun teknik alt yapısını kim hazırlayacak? TRT dedik. CHP karşı çıktı, FOX yapsın dediler. Biz de buna itiraz ettik. İki siyasi partinin teknik alt yapısı bir araya gelip teknik alt yapıyı gerçekleştirsin dedik.

    11 Haziran’da CHP adayı Yıldırım’ın soruları istediğini açıkladı. 11 Haziran’da soruları istediği iddia edince, ki böyle bir şey söz konusu değil, bu iddiadan sonra moderatör artık kimseyle görüşmeyeceğine dair, görüşmediğine dair açıklamaları oldu. Engin Altay ve ben Küçükkaya ile bir toplantı yapalım dedik. Küçükkaya 12:10 gibi toplantıya katıldı. Biz bu toplantıda kaç soru olduğunu konuştuk. Bunları konuşmamız gerekiyordu. Bir çerçeve oluşturmanız gerekiyordu. Olmayınca bu çerçeve ne oluyor, Küçükkaya yayının sonunda aileleri canlı yayına çıkardı. Aileler canlı yayına katılmak istemedi. O yüzden sonunda fotoğraf verdiler. İlk defa böyle bir şey gerçekleştiği için biz çerçeveyi belirlemek istedik.

    'SADECE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

    Çarşamba günü yaptığımız görüşmede adaylarla yalnızca telefonda görüşeceğini söylemişti. Şimdi ben görüyorum ki bir gün sonra İmamoğlu ile görüşmüş. Biz Engin Altay’la son bir güvenlik açısından toplantı yapmışız. Ben 15 Haziran Cuma günü saat 17:00’de Yıldırım ile son bir görüşme yaptım. İsmail Küçükkaya’ya sizinle görüştü mü diye sordum. Bunun üzerine Engin Altay’ı aradım. 17:56’da Engin Altay’ı arayarak Binali Beyle görüşmemiş diyorum. Kendisini bir arayıp bilgi alır mısın? Diyorum.

    Telefonda bana ‘Sayın Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım’la telefonda görüşmüş ama danışmanlarıyla görüşmüş’ diyor. Telefonu kapatıp Yıldırım’a bunu söyledim. Evet moderatör olarak kabul edilince tebrik etmek için aradım diyor. Küçükkaya’yı arayıp biz size adaylarla görüşme yetkisi verdik. Siz neden adaylarla görüşmediniz? dedim. Bana diyor ki, İmamoğlu ile ve Yıldırım’la telefonda danışmanlarıyla görüştüm diyor. O görüşmeye dair hiçbir şey söylemiyor. Engin Beyin de bir bilgisi yok. Bu görüşmeden Engin Beyin de bir bilgisi yok, benim de. Şunu söylemek hakkı vardır; ben görüştüm, görüşmedim. Ama burada ahlaki bir sorun var. Bana görüşmedim demedi ahlaki bir sorundur. Çarşamba günü telefonda görüşeceğim deyip, Perşembe günü kalkıp 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur. Görüşmeyi saklaması ve gizlemesi ahlaki bir sorundur. Yapılan görüşmenin gizlenmesinin bir sorun olduğu, bu görüşmeyi gizli bir şekilde yapmasının bir sorun olduğunu söylüyoruz.

    Hayır siz tarafsız olduğunuz için değil, İmamoğlu’nu açıkça desteklediğiniz için bizim tarafımızdan seçildiniz.

    'YILDIRIM, 'EKREM BEYİ DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEYEN BİR MODERATÖR OLSUN İSTİYORUM' DEDİ

    İmamoğlu ortak yayının yapılacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi
    © AA / Orhan Akkanat
    İmamoğlu: Küçükkaya bana geldi, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim' dedi
    Ekrem Beyi açıkça desteklediğini söyleyen bir moderatör olsun diyorum dedi Sayın Yıldırım. Ben kendisine şunu da söyledim; sonuçta TV’lerde bu olay gerçekleşti. Bu kameralar önünde gerçekleşirken tabii ki de sorular verilmiş midir, verilmemiş midir. Konu bu değil. Mesele soruların verilip verilmemesi değil şeffaf davranılmaması, kamuoyunu yanlış bilgilendirilmesi, sorduğum halde Ekrem İmamoğlu ile görüşmediğini söylemesidir. Bir şey daha var ilginç olan; şimdi İmamoğlu Kübra Par’a verdiği röportajda, sizinle görüşeceğim ardından Yıldırım ile görüşeceğim dedi’ diyor.

    'İMAMOĞLU ÖKSÜRÜYOR, KÜÇÜKKAYA'NIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'

    Yıldırım’ın performansı son dere iyiydi. Bütün parametrelerde Yıldırım açık ara önde görünüyor. Bazı köşe yazarları yazıp çiziyor; Binali Yıldırım’ın performansı iyiydi ama şöyle böyle diyorsunuz. Biz burada ahlaki bir şey söylüyoruz. Canlı yayında olanları konuşsak Küçükkaya programın başında belediye başkanı dedi. CHP adayına ‘Bravo’ diyor. İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya’nın dikkatini çekiyor.

    Yayında neler yaptığını da söyledim. Bunlar Sayın Yıldırım’ın performansını etkileyecek şeyler değil. Yıldırım zaten meydan okuyarak o meydana çıktı. Biz orada Yıldırım’a adil davranılmadı, şunlar, bunlar yapıldı demiyoruz. Bana ve Binali Beye açık bir şekilde yalan söylemiş olmasıdır asıl mesele. CHP adayının sistematik olarak yaptığı bir şey var. Şimdi siz eğer muhatabınız üzerinde bir baskı oluşturarak bana istemediğim soruları sorarsanız cingar çıkar tarzında. İnsanların Ekrem İmamoğlu’na soru sorma hakkı yok çünkü İmamoğlu’na soru sorulunca cingar çıkarıyor. Sizin aylan söylediğiniz iki üç tane kanalın kamerasıyla ispat edilmiş.

    Binali Yıldırım
    © İHA /
    Yıldırım: İmamoğlu ile Küçükkaya'nın yayından önce bir otelde bir araya gelmesi gayri ahlaki bir durum
    Dün TRT’de izledim ve bir süre sonra izlemekten vazgeçtim. Kendisine karşısına oturtulan kişiler soru sormaktan korkuyor. Biz bir şey söyleriz de burada tatsız bir şey çıkar diye korkuyorlar. Ahmet Hakan’la yaptığı yayında da basit bir şey sordu Ahmet Hakan. İşi buradan öyle bir noktaya götürdü ki. Adayla ilgili birisi bir şey söylediği zaman, mesela Portakal çıktı dedi ki; bu benim burada kullanabileceğim bir ifade değil’ dediği için linç edildi. İlk defa Türk siyasetinde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir şey yalansa yalandır. CHP adayı için kameraların görüntülemesi yeterli değil. CHP adayı bu konuda inanılmaz zeytinyağı gibi üste çıkarak yoluna devam ediyor. Bu milletin muhteşem bir feraseti var. Şu anda ben konuşurken bu sözlerimde ne kadar samimiyim bunu görür, karşı taraf da ne kadar samimi bunu da görür. Bu millet sandıkta kararını verecek.

    İlk defa televizyonlardan bağımsız bir yayın yapılarak televizyonlara servis edildi. Bu ilk olduğu için elbette bazı eksiklikleri olabilir. Seçimlere etkisi ne olacaktır? İnsanlar yıldızlara çıkarılmış CHP adayının öyle bir alt yapısı olmadığını, derinliği olmadığını, AK Parti’nin bu güne kadar yaptığı işleri bir proje olarak anlattığını, İstanbul’a baktığınızda insani açıdan insanların erişemediği hiçbir şey yok.

    Biz her zaman şunu söylüyoruz, 17 yıldan beri de bunun mücadelesini veriyoruz; asıl olan milletin iradesidir. O yüzden biz son haftaya iş ehlinin karar milletin diyerek girdik. Türk siyasetinin yalandan ve ahlaki sorunlardan temizlenmesini temenni ediyorum.

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    31 Mart 2019 yerel seçimleri, 31 Mart Yerel Seçimleri, 31 Mart seçimleri, 23 Haziran İBB seçimleri, 23 Haziran, İstanbul, seçim, CHP, İsmail Küçükkaya, ortak yayın, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Mahir Ünal
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