Berkin Elvan davasında gaz tüfeği eğitmenleri bilirkişi olacak

Gezi Parkı protestoları sırasında, İstanbul Okmeydanı'nda başına gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında, sanık polisle ilgili 'gaz tüfeği kullanımında kusur olup olmadığının belirlenmesi için' gaz tüfeği eğitmen üç kişiyi bilirkişi olarak belirledi.

Elvan, 16 Haziran 2013'te yaşanan olay sonrası 269 gün komada kaldı.

İstanbul'da görülen davaya tutuksuz sanık polis F.D., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van'dan katıldı.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ile kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da duruşmada hazır bulundu.

Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, atışı kimin yaptığının ve hedef gözeterek yapıldığının açıklığa kavuştuğunu savundu.

Sanık avukatları ise varsayıma dayanarak sanığın cezalandırılmasının istendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "gaz tüfeği kullanımında kusur olup olmadığının belirlenmesi için", üç gaz tüfeği eğitmeni bilirkişi olarak belirledi.

Duruşma, 25 Eylül tarihine ertelendi.