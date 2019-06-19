Berkin Elvan davasında gaz tüfeği eğitmenleri bilirkişi olacak

İstanbul'da görülen davaya tutuksuz sanık polis F.D., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van'dan katıldı.
Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ile kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da duruşmada hazır bulundu.
Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, atışı kimin yaptığının ve hedef gözeterek yapıldığının açıklığa kavuştuğunu savundu.
Sanık avukatları ise varsayıma dayanarak sanığın cezalandırılmasının istendiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, "gaz tüfeği kullanımında kusur olup olmadığının belirlenmesi için", üç gaz tüfeği eğitmeni bilirkişi olarak belirledi.
Duruşma, 25 Eylül tarihine ertelendi.
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