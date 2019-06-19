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18:13 19 Haziran 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    Konda Araştırma: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Konda Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy oranına ulaşırken, Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5
    KONDA, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3498 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülme ile gerçekleştirilen 24 Haziran İsranbul seçimi anketinin sonuçlarını açıkladı. 

    Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu'nun oyu yüzde 49 olarak belirlenirken, Yıldırım'ın oyu 40,9 oranında tespit edildi. Yüzde 9.4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise İmamoğlu’nun yüzde 54, Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaştığı hesaplandı.

    Araştırmada dikkat çeken bulgu ise YSK’nin 31 Mart İstanbul seçimini iptal etmesi kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyen seçmen oranının yüzde 39.5’ten yüzde 50.1’e yükselmesi.

    ​Konda Araştırma, çalışmanın künyesinde şu bilgilere yer verdi:

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Orhan Çiçek
    REMRES Araştırma'dan İstanbul anketi
    Araştırma örnekleminin ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahallelerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçim mahalle sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı. 

    Araştırma, İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tercihlerini yansıtmaktadır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4’tür.

    Yerel Seçimler sürecinde adayların belli olduğu Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen araştırmaların bulgularının seyri, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki İBB Başkanlık oy dağılımıyla beraber grafikte verilmiştir. 

    Grafikteki yıldız işaretli (*) oran, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplam oranıdır.

    Partilerin oy oranları resmi sonuçların seçime katılmayan seçmenler de dâhil edilerek yeniden hesaplanmasıyla elde edilmiştir.

    Etiketler:
    İstanbul, 31 Mart seçimleri, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri, 23 Haziran, KONDA, anket, seçim
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