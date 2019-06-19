Konda Araştırma: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu'nun oyu yüzde 49 olarak belirlenirken, Yıldırım'ın oyu 40,9 oranında tespit edildi. Yüzde 9.4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmeni orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise İmamoğlu’nun yüzde 54, Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaştığı hesaplandı.
Araştırmada dikkat çeken bulgu ise YSK’nin 31 Mart İstanbul seçimini iptal etmesi kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyen seçmen oranının yüzde 39.5’ten yüzde 50.1’e yükselmesi.
23 Haziran Seçimi ile ilgili abonelerimize gönderdiğimiz bilgi notunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. https://t.co/7Vin672dMO pic.twitter.com/rn2wIfOiYe— Konda Araştırma (@kondaarastirma) June 19, 2019
Konda Araştırma, çalışmanın künyesinde şu bilgilere yer verdi:
Araştırma, İstanbul’un 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil eden deneklerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tercihlerini yansıtmaktadır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4’tür.
Yerel Seçimler sürecinde adayların belli olduğu Ocak ayından bu yana gerçekleştirilen araştırmaların bulgularının seyri, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki İBB Başkanlık oy dağılımıyla beraber grafikte verilmiştir.
Grafikteki yıldız işaretli (*) oran, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyenlerin ve geçersiz oyların toplam oranıdır.
Partilerin oy oranları resmi sonuçların seçime katılmayan seçmenler de dâhil edilerek yeniden hesaplanmasıyla elde edilmiştir.
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