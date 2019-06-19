Konda Araştırma: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45

Konda Araştırma şirketi 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy oranına ulaşırken, Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 45.