Yıldırım: İstanbulkart abonmanı 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz

Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
''Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz''.
Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL’ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL’den 165 TL’ye düşüreceğiz. Daha önce yaptık #YineBizYaparız ⚡ pic.twitter.com/oqAFGHhSbT— Binali Yıldırım (@BY) 19 Haziran 2019
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