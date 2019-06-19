Kayıt
22:46 19 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer İstinye'de Trabzonlular Buluşması'na katıldı. Bakan Soylu, burada vatandaşlarla sohbet etti.

    Soylu: Bir cümle de olsa 23 Haziran'a kadar anlatacağım

    © AA / Esra Bilgin
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (279)
    0 47

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak, ben de aval aval bakacağım. Ben bir cümle de olsa, bir kişiyi de bulsam 23 Haziran'a kadar anlatacağım." dedi.

    Bakan Soylu, İstinye'deki Trabzonlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugün, Trabzon'un Araklı ilçesindeki doğal afetten dolayı bölgede olduklarını belirterek, 7 kişinin vefat ettiğini, 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

    © AA / Hakan Burak Altunöz
    İçişleri Bakanı Soylu: Araklı'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

    31 Mart seçiminde Cumhur İttifakı olarak aldıkları yüzde 52 oy oranının omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Soylu, vatandaşların kendilerini destekleyerek uyguladıkları politikaları beğendiklerini ifade ettiklerini vurguladı. 

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "Senin İstanbul'da ne işin var, sen İçişleri Bakanısın." dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti: "Üzerimdeki sorumluluğu biliyorum. 24 saatin 20 saati çalışan bir kardeşinizim. İçişleri Bakanı olduğum günden bugüne kadar, millet kafasını rahat bir şekilde yatağa koymadan uyumadım. Bana diyor ki, 'Senin İstanbul'da ne işin var?'  Bugün ondan izin kağıdı aldım da geldim. İstanbul'da şu işim var. Bizim borcumuz var. İstanbul'a borcumuz var. Bedirhan bebeğe borcumuz var. Annesini babasını bırakıp ta Batman'ın Kozluk'unda oradaki çocuklar birilerine kanmasınlar, aydınlık yarınlarına adım atsınlar diye onlara orada öğretmenlik yapan Aybüke kızımıza bizim borcumuz var. Gümüşhane'ye giderken katledilen Necmettin öğretmene borcumuz var. Masumiyetinden başka hiçbir şeyi olmayan Eren Bülbül kardeşimize bizim borcumuz var. Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak, ben de aval aval bakacağım. İçişleri Bakanı koltuğunda oturacağım, 'Nasıl olsa bu koltuk bizimdir, yüzde 52 oy aldık' diyeceğiz ondan sonra İstanbul'a onların sızmasını bir vesileyle orada aval aval bakarak seyirci kalacağım. Ben bir cümle de olsa, bir kişiyi de bulsam 23 Haziran'a kadar anlatacağım." 

    'BİZ DE SAF SAF SEYREDİYORUZ'

    Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Soylu: İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ilk yaptığı işlerden birisi Belediyenin logosunu, LGBT logosuna döndürmek oldu

    Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir otelde görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, şöyle konuştu:  "Geçen akşam televizyondan önce olanlar. Biz de saf saf seyrediyoruz. 'Aman bunlar hiç birbirleriyle konuşmamışlar.' Sonra, meğer gelmişler daha önce işi pişirmişler ama 'Biz doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayız.' Oturmuş ikide bir orada '3 dakika konuşacaksın, 1 saniye fazla konuşmazsın.' E, sen oturmuşsun otelde, saatlerce, dakikalarca konuşmuşsun. Bir de şimdi '2-3 dakika konuştum' diyorsun. Soruyu soruyor, tabloyu tak diye çıkarıyor. Binali Ağabey de içinden arıyor soruyu. Sadece oylarda yapmadılar. Kendi sistemlerinin tamamı budur. Bir de anlamadığım bir şey var. Bu ahlaksızlıktır. Orada yüz yüze konuşacaksın saatlerce, Binali Ağabeyi de telefondan idare edeceksin. 'Bir şey söylüyor musunuz efendim?' Ne söylesin adam? Desen ki, 'Ben de sana geleyim. 1 saat, 1,5 saat rakibime gittim.' Onu da onlara söylemek durumunda değilsin. Gizli gizli otele gir. Onunla beraber konuş. Orada soruların ne olacağını, nerelerde keseceğini, nerelerde ona hangi soruyu yönelteceğini onunla beraber pişir. Ondan sonra gel, onu orada kurtarmak için 50 türlü filmi ortaya koy." 

    'İSTANBUL'A ZAMAN KAYBETTİRMEK BİZE BÜYÜK VEBAL YÜKLEYECEKTİR'

    Süleyman Soylu, İstanbul'un önemine işaret etti. Şehri marjinal, Türkiye'nin yapısından, düşüncesinden aykırı bir grubun ele geçirmeye çalıştığını belirten Soylu, İstanbul'un buna müsaade etmemesini istedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Yasin Aras
    Soylu: Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez

    İstanbul'un zaman kaybedilecek bir şehir olmadığının altını çizen Soylu, şu ifadeleri kullandı:  "Bunun maliyetiyle hep beraber acı çekeriz. İstanbul ve Türkiye'ye zaman kaybettirmek de bize büyük bir vebal yükleyecektir. Diğer meseleleri ne olursunuz bize bırakın. Biz terörle mücadele ederiz. Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. İstanbul'da bundan 1,5 yıl önce günde 79 hırsızlık yapılıyordu. Şu anda bu sayı 39'a düştü. 570'in üzerinde etkisiz hale getirdik teröristi, yılbaşından bugüne kadar. 2017 yılında 941 kişi öldü, uyuşturucuya bağlı ölümlerden. Ondan 1 yıl önce 920'ydi, 2018'de 588. Neredeyse yüzde 40 düştü. Bu sene daha da düşecek. Sadece kendi ülkemizin içinde değil, dışarıda 5 ton, 10 ton esrar yakalattırıyoruz. Geçen gün 12 ton esrar yakalattık. Dün 600 kilo eroin yakalattık. Sadece burada değil, Libya açıklarından Yunanistan'a Sırbistan'a Hollanda'ya, Avrupa'ya kadar şu anda dünyada bu konuda en büyük mücadeleyi içeride dışarıda yapan bir hale geldik uyuşturucuyla. 58 bin uyuşturucu satıcısı şu anda kodeste. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Yüzde 70'ini bitirdik, yüzde 30'u var doğru ama bilesiniz yüzde 30'unu da yerin 7 kat dibine gömmek bizim namus borcumuzdur milletimize."

    'BİZ SİZİ BİR YERE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORUZ'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Behçet Alkan
    Soylu: İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert

    Gençlere de seslenen Soylu, "Biz Avrupa'dan öykünüyorduk; denizin altından tünel geçiyor diye. Şimdi denizin altından da üstünden de geçen bütün tünellerde dünyaya bakarak, 'Sizde ne varsa bizde de o var. Artık sizi bir şekilde öykünmüyoruz.' diyerek bu ülkede yetişiyorsunuz. Biz sizi bir yere taşımaya çalışıyoruz. Geçmişteki şu neslin çektiklerini çekmeyesiniz, önümüzdeki yıllarda, ay-yıldızlı pasaportunuzu alıp da yurt dışına çıktığınız zaman, gümrük memuruna uzattığınızda, sizin ay-yıldızlı pasaportunuzu gördüğünde, 'Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı pasaportudur.' diye saygı duyduğu bir devlet haline Türkiye'yi getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. 

    Soylu, 23 Haziran'da vatandaşlardan destek beklediklerini kaydederek, "Dostlarınıza, yakınlarınıza bunun sadece bir belediye seçimi değil, İstanbul'un bir dünya baş şehri olduğunu ve bunu birilerine teslim etmenin, Gezi ruhunu kendi zihninde barındıranlara teslim etmenin yerine, emin ve hakikaten bu milletin hizmetkarı olmaktan başka bir şey yapmayan kişilere İstanbul'u emanet etmenin daha doğru olacağını anlatın." ifadelerini kullandı. 

    Programa, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (279)

    İlgili konular:

    Soylu: Karamollaoğlu 12 Temmuz 2018'de pasaportunu aldı, terör isnadı söz konusu değil
    Soylu: Gezi ruhunu 23 Haziran'da İstanbul'da iktidar yapmak istiyorlar
    Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek
    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet