Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Baskılara boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki, 80 darbesinde, 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz." dedi.

Selçuk, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde düzenlenen "Memur-Sen İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmasında, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Selçuk, planlanan ve hayata geçirilmesi amaçlanan projelerden de bahsederek, geçmiş dönemlerden herkesin pay çıkarması gerektiğini hatırlattı.

'KRİTİK SÜRECE GİRİLDİ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerel seçimlerin ardından CHP adaylarının kazandığı illerde yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini ve işten çıkarılmaların yanlış olduğunu anlattı.

Kritik bir sürece girildiğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti: "Bakınız yerel seçimler sonrası bazı belediyelerde çalışan kardeşlerimizin üye oldukları sendikalarını değiştirmeleri için baskı altına alındıklarını üzülerek duyduk. Anayasal bir hak olan sendikaya üye olma temel özgürlüklerdendir. Memurlarımız ve işçilerimiz, kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda özgürce istediği sendikaya üye olabilir. Aynı şekilde yine Anayasamızda net bir şekilde ifade edildiği üzere hiç kimse üyelikten ayrılmaya da zorlanamaz. Buradan özellikle belirtmeliyim ki Anayasamızın, 657 Sayılı Kanunu kapsamında bakanlığımın denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızdadır. Bu konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz. Sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki, 80 darbesinde, 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz. Yakın bir zamanda 5. Toplu Sözleşme görüşmelerine de başlayacağız. Şimdiden kamu personelimiz için, Toplu Sözleşmenin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum."