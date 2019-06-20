CHP'li Özel: Son günlerde açıklanan hiçbir anketi ciddiye almayın

Sözüme kıymet veren kerkese sesleniyorum,

YALVARIYORUM!!!



Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.



Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak

Sonuna kadar çalışmalı,

Sonuna kadar korumalı,

Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz.