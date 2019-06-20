CHP'li Özel: Son günlerde açıklanan hiçbir anketi ciddiye almayın

Özel, paylaşımında "Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın" diyerek, "Bu seçim öyle yüzde 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak. Sonuna kadar çalışmalı" ifadelerini kullandı.
Özel, paylaşımını "Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz" şeklinde sonlandırdı.
Sözüme kıymet veren kerkese sesleniyorum,— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 19, 2019
YALVARIYORUM!!!
Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.
Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak
Sonuna kadar çalışmalı,
Sonuna kadar korumalı,
Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz.
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