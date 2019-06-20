LDP: Bizi seçime almayıp, Sisi’yi seçime sokan YSK’yı kınıyoruz

Erdoğan’ın 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için “Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” sözlerine cevaben LDP’den şu paylaşım geldi: “Bizi Seçime Almayıp, SİSİ’yi Seçime Sokan YSK’yı Kınıyoruz!”.
Bizi Seçime Almayıp,— Liberal Demokrat Parti (@liberaLDP) 19 Haziran 2019
SİSİ’yi Seçime Sokan YSK’yı Kınıyoruz !#LİBERALDEMOKRATPARTİ pic.twitter.com/y8Pg9cE4bB
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)