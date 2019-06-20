Gökçek'in 'FETÖ tweeti'ni İmamoğlu'na ait olduğu iddisıyla aktaran Metiner özür diledi

Katıldığı bir televizyon programında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2011 yılında Fetullah Gülen'e dair yaptığı bir açıklamayı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yazmış gibi okuyan Metiner, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

AK Parti eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2011 yılında Fetullah Gülen'e dair yaptığı bir açıklamayı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yazmış gibi okudu.

Metiner, Gökçek'in, "Terbiyeni takın. Fethullah Gülen’e FETÖ diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile" mesajını, İmamoğlu'nun attığını idda ederek, "Bunu CHP İstanbul adayı diyor. Bu kadar FETÖ severlik nereden geliyor" dedi.

CHP'DEN TEPKİ: AKP'DEN İMAMOĞLU'NA BİR İFTİRA DAHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Metiner'in açıklamasına tepki göstererek, "Melih Gökçek'in attığı tweeti İmamoğlu atmış gibi gösterip "bu ne FETÖ severlik" diye soran AKP eski Milletvekili ve yandaş Star yazarı Mehmet Metiner'e soruyoruz; bu ne iftiraseverlik?" dedi.

AKP'DEN İMAMOĞLU'NA BİR İFTİRA DAHA!



Melih Gökçek'in attığı tweeti İmamoğlu atmış gibi gösterip "bu ne FETÖseverlik" diye soran AKP eski Milletvekili ve yandaş Star yazarı Mehmet Metiner'e soruyoruz; BU NE İFTİRA SEVERLİK? pic.twitter.com/QsmLgvSHFJ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 19, 2019

​Metiner, programda Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu söylediği sözleri Melih Gökçek’in kullandığının ortaya çıkması üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi. Metiner, özür mesajında, "CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun." dedi.

CHP adayına ait olmadığını sonradan öğrendiğim o tweet üzerinden yaptığım eleştiriden dolayı kamuoyundan özür dilerim. Biz yanlışlığımızı gördüğümüzde özür dileyecek kadar erdem sahibiyiz. CHP adayı gibi değiliz hamdolsun.https://t.co/k1LLPXqYu8 — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) June 19, 2019

​