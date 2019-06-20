İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'çay daveti' hatırlatması: Hala bekliyorum

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu, rakibi Binali Yıldırım'ın 'çay daveti'ni hatırlatarak, "Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğu, Yıldırım'ın çay davetini hatırlatarak, "Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir" dedi.

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, birlikte yaptıkları ortak canlı yayın sonrası Ekrem İmamoğlu'nu çaya davet etmişti. Yayının ardından davetin ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine, "Bunun detayları sonra konuşulacak." yanıtını vermişti.

Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir 😊 pic.twitter.com/NvHH5NZBYn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2019

​