İmamoğlu'ndan Yıldırım'a 'çay daveti' hatırlatması: Hala bekliyorum

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, birlikte yaptıkları ortak canlı yayın sonrası Ekrem İmamoğlu'nu çaya davet etmişti. Yayının ardından davetin ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine, "Bunun detayları sonra konuşulacak." yanıtını vermişti.
Ortak yayın sonrası Binali Bey çay davetinde bulunmuştu, davetin yeri ve zamanı için hala haber bekliyorum. Seçim günü de dahil her gün olabilir 😊 pic.twitter.com/NvHH5NZBYn— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 19, 2019
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