Kayıt
06:53 20 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu- Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: 31 bin 342 sandıkta 200 bin kişiyle sandıkların başındayız

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (285)
    0 0 0

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için “31 bin 342 sandıkta 200 bin kişiyle sandıkların başındayız. Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin, İstanbulluların iradesini sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için sandıklar bazında tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

    Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Kaftancıoğlu, "31 bin 342 sandıkta 200 bin kişiyle sandıkların başındayız. Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin, İstanbulluların iradesini sonuna kadar sahip çıkacağız. İstanbul’un kaderini ne AKP’ye ne de Anadolu Ajansı’na bırakmayız” dedi.

    Binali Yıldırım
    © AA /
    Binali Yıldırım: İmamoğlu başlı başına projedir
    Sohbetin devamında Kılıç'ın yönelttiği sorular ve Kaftancıoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - 23 Haziran için sandık güvenliği çalışmalarınız ne durumda? 

    CHP İstanbul İl Örgütü olarak binlerce görevlimizin disiplinli ve kararlı çalışmaları neticesinde 31 Mart akşamı İstanbul’da oy kullanılan tüm sandıklardan sonuç tutanaklarını almıştık. Anadolu Ajansı’nın veri akışını durdurarak seçim sonuçlarına gölge düşürme girişimini bertaraf etmeyi de bu sayede başardık. Atı alan Üsküdar’ı geçemedi. 23 Haziran için de çok kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Her aşamasını bizzat takip ettiğim bu süreçte tek bir oyun dahi peşini bırakmayacak şekilde sandık çevresinde önlemlerimizi aldık. Halkın iradesinin sandığa tam anlamıyla yansıması için hangi partiye oy verirse versin İstanbulluların iradesini sonuna kadar koruyacağız. 

    'ENDİŞEYE GEREK YOK'

    - Peki, nasıl önlemler alacaksınız?

    Seçmen listelerini defalarca kez karşılaştırdık, hiçbir sorun yok. İstanbullular, 23 Haziran’da 1919 okulda 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. CHP olarak seçim günü her sandıkta 1 sandık görevlisi, en az 2 müşahit ile her okulda kat sorumluları, okul sorumlusu, avukatlar ve bilişim sorumluları olmak üzere en az 200 bin kişiyle sandıkların başındayız. Ayrıca bizim için sandık güvenliği eğitimi de çok önemli. 31 bin 342 sandık görevlimiz, müşahitlerimiz, okul kat sorumluları olmak üzere 50 binden fazla kişiye eğitim verdik. Bu süreçte 1094 ayrı sınıfta 100 eğitmenimiz görev aldı. Bunun dışında hukuk komisyonumuz avukatlar için eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Gönüllü avukatlara sandık çevresinde yaşanabilecek olası tüm olumsuz durumlara karşı yapmaları gerekenler konusunda eğitimler veriliyor. Seçim gününe kadar neredeyse tüm sandıklarda avukat örgütlenmesinin gerçekleşmesini hedefliyoruz. Tüm avukatları önce hukuku ve demokrasiyi sonra da İstanbul’u savunmak için sandıklarda olacak. İstanbullu vatandaşlarımızın sandık güvenliği konusunda en ufak bir endişesi olmasın.

    - Ya bir olumsuz durum yaşanırsa...

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Milletin kararının karşısında duracak kişi henüz doğmadı
    Hiçbir sorunla karşılaşmamak için tüm önlemlerimiz hazır. 31 Mart’tan sonra aklımıza hayalimize gelmeyecek iddialar, yalanlar ve iftiralarla karşılaştık. Bu yüzden vatandaşlarımızın seçim güvenliği konusunda kaygı duymalarını anlayabiliyorum. Fakat tüm İstanbullular emin olsunlar ki 31 Mart’tan çok daha güçlü bir şekilde seçime hazırız. Tek bir oyun bile peşini bırakmayacağız ve halkın iradesinin sandığa girdiği gibi çıkmasını sağlayacağız. Tüm İstanbulluları 23 Haziran’da oylarını kullanmaya, demokrasimize, geleceğimize ve İstanbulumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. En hızlı ve güvenilir sonuçla bizim elimizde olacak. Sizler gönül rahatlığıyla oyunuzu kullanın, sonrasında zaten her şey çok güzel olacak.

    16 MİLYONUN KARARI

    - Hafta sonu nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

    Ekrem İmamoğlu yeniden seçilecek ve yarım kalan işlerine devam etmek üzere görevinin başına geri dönecek. Hiçbir gerekçe olmadan seçimleri iptal ederek vatandaşın sandıkta verdiği kararı hiçe sayanlar, halkla inatlaşmanın hesabını verecek. Bugüne kadar hakkı yenilmiş, kendi cebinden verdikleri vergilerle oluşturulan kaynakları başka yerlere aktarıldığı için hizmet alamayan 16 milyon İstanbullunun en doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yok. Bir avuç insanın İstanbul’da kurduğu israf düzeni sona erdiğinde İstanbullular bugüne kadar nelerden, nasıl mahrum bırakıldığını çok daha iyi görecek ve hissedecek. 31 Mart akşamı olduğu gibi bu seçimde de seçim koordinasyon merkezimizde olacağız.

    Seçim koordinasyon merkezimizde sandık güvenliği, hukuk, kriz ve sandık sonuç takip birimleri olmak üzere çok farklı ekiplerimiz yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte sandıklardan gelen verileri anbean takip edecek, vatandaşlarımızı belirli aralıklarla daima bilgilendireceğiz. İstanbul’un kaderini ne AKP’ye ne de Anadolu Ajansı’na bırakmayız. Biz sandık başlarındaki görevlilerimiz aracılığıyla çok kısa süre içinde ıslak imzalı sonuç tutanaklarını alacağız ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız.

    Bi De Bunu Dinle
    İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler?
    ÖZÜR DİLEMELİLER

    - İBB olanaklarının Binali Yıldırım lehine kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

    Belediyecilik değil particilik yapıyorlar. Seçim iptal olunca İBB’ye İstanbul valisi kayyım olarak atandı. Tüm İstanbullulara, tüm siyasi partilere ve herkese eşit yakınlıkta olması gereken bir makam. Devletin valisi geçici olarak bulunduğu bu görevde neden İBB’nin olanaklarını AKP’nin lehine kullanıyor ya da kullanılmasına göz yumuyor? Kendisi öncelikle ve derhal görevini yerine getirmeli, belediye kaynaklarını AKP seçim kampanyasında kullandığı için İstanbullulardan özür dilemelidir. 23 Haziran’da sonra Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin kaynakları hiçbir partiye, gruba, kesime daha yakın ya da daha uzak olmayacak.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (285)
    Etiketler:
    Binali Yıldırım, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Canan Kaftancıoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan kategorisinin kazananı Huaifeng Li'nin 'Showtime' isimli fotoğrafında, Çin'deki Licheng şehrinde akşam başlayacak bir opera performansına hazırlanan aktrisler görüntülendi.
    2019 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması’nda dereceye giren kareler
    Karikatür
    Polonya savaş gemisi, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatı sırasında yara aldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet