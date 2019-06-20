Yavaş: Ankara’da hak teslim edildi, İstanbul’da da hak teslim edilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin ile birlikte saha çalışması yaparak Ekrem İmamoğlu’na oy istedi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre Sarıgazi kent meydanında CHP stantlarını ziyaret eden Yavaş çevredeki yurttaşlar ve esnafla da sohbet ederek destek istedi.

Sarıgazi’de Malatyalılar derneğinde yurttaşlarla bir araya gelen Yavaş, “23 Haziran’da yapılacak seçimde birçok AKP’li yurttaş vicdanen rahatsız olduğu için sandığa gitmeyecek. Ankara’da da 2014 seçiminde aynı şeyi yaşamıştık. Ankara’da hak teslim edildi, İstanbul’da da hak teslim edilecek” ifadelerini kullandı. Şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Mansur Yavaş, “Ankara’da tüm ihaleler açık oluyor, halkın lehine konuşuyoruz. Değişimler iyi oluyor. İstanbul’da da yeni tür hevesle yeni seçilen belediye başkanı daha iyi çalışacaktır. Onların yaptığı ötekileştirmelere karşı biz birleştirerek çalışıyoruz. Biz herkesin oyuna talibiz” dedi.