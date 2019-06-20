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09:28 20 Haziran 2019
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    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana bu yetkiyi kim verdi?

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın VIP krizine dair sarf ettiği sözlere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sana cumhurbaşkanı olma kapısını kim açtı? Biz açtık. Sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
    Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "Ordu’da bu milletin, devletin valisine ne diyor, ‘it’ diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" ifadesini eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 

    "Sana bu yetkiyi kim verdi? Efendim yargı bilmem ne olursa. Nasıl mahkeme bilecek o işi, talimat verecek. Bir şekilde hapse atılacak. Akıl var mantık var sen bir ülkeyi yönetiyorsun, sana bu insanlar oy vermiş. Sana cumhurbaşkanı olma kapısını kim açtı? Biz açtık. Sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun."

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın bir otelde bir araya geldiği görüntülerin medya kuruluşlarına servis edilmesiyle ilgili olarak da "Aynı otele gidenlerin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir. O otelin genel müdürü ve yöneticilerinin derhal istifa etmesi lazım" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2019 /
    Demirtaş'tan 23 Haziran mesajı: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz
    - (Selahattin Demirtaş’ın Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısı) HDP ile bizim bir ittifakımız yok. Ama HDP’ye oy veren kitlenin büyük bir kısmı Ekrem Bey’e inşallah oy verecekler. Tabii sadece HDP değil, AKP tabanından da Ekrem Bey’e oy gelecek. 23 Haziran’da Ekrem Beyin alacağı oylar artacak, mesafe artacak. Çünkü 23 Haziran seçimleri haksızlığa uğrayan bir kişinin hakkını alacağı seçim olacak.

    - (Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevini icra ettiği dönemde kendisine tahsis edilen makam aracını kullandığı eleştirilerine) Siz seçime giriyorsunuz bir arkadaşımız İmamoğlu kendi partisinin imkânlarıyla gidiyor, öbürü devletin imkânlarıyla. Hem dinden imandan adaletten bahsedeceksiniz sonra devletin imkânlarını kullanacaksınız, sonra biz yarışa gidiyoruz diyeceksiniz. Bu yapı aynı zamanda kibirli bir atmosferi ortaya çıkarıyor. Halkı küçümseyen anlayışı besliyor. O yüzden vatandaş artık yeter diyor.

    (Ülkücülerden İmamoğlu’na destek, Recep Küçükişsiz’in destek açıklaması) Bütün ülkücüler Türkiye’nin gidişatından endişe duyuyor. Hangi ülkücü 'iyi yaptınız devletin silah fabrikasını sattınız' diyerek oy verir mi? Siz Londra’daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz Türkiye’yi ya. Para dilenen bir Türkiye’ye döndük. 17 yılda buraya nasıl geldik? Ülkücü kardeşim de bunu soracak. Görüşlerimiz ayrı olabilir ama vatan konusunda ortak payda oluşturmamız gerekiyor.

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