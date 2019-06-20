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09:28 20 Haziran 2019
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    'Okul Gıdası' logosunun kullanım detayları belli oldu

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    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin detaylar belli oldu.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'i, 16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Okul Gıdası logosu kullanımının uygulanmasında Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları iş birliği yapacak.

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı Arşiv
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    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosu yer alacak.

    Logo, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan işletme kayıt/onay belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, belirlenen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılabilecek. Buralarda satılacak hazır ambalajlı gıdalar, Türk Gıda Kodeksi'ne de uygun olacak.

    Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içeceklerde Okul Gıdası logosu bulunamayacak. Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde de logo kullanılacak.

    Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapının, en geniş yüzeyi 80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, 25 ile 80 santimetrekare arasında olanlarda 2 santimetre ve 25 santimetrekareden küçük olanlarda 1.5 santimetre olması gerekecek.

    Okul Gıdası logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller, etikette kullanılan zeminle kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak.

    Okullarda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında 3 bakanlığın 2'şer temsilcisinden oluşan komisyonca alınacak.

    DENETİMLER

    © AA /
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    Okul Gıdası kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gıda işletmelerine bildirilecek. Okul/kurum müdürlükleri, bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları konusunda gerekli denetimleri yapacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimlerde, Okul Gıdası logosu bulunmayan veya logo bulunduğu halde belirlenen koşullara uygun olmayan gıda satışı yapan işletmeler tespit edildiğinde gerekli tedbirlerin alınması için aylık olarak Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine iletilecek.

    Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile iş birliği yapabilecek. Bu kapsamda TGDF, gıda işletmelerinin logo kullanımına uyum sağlamalarına ilişkin süreçte gıda işletmelerinin bilgilendirmesini sağlayabilecek.

    İlgili bakanlıklar, gerekli görülen durumlarda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliğine gidebilecek.

    Tebliğ, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamayacak.

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı, Logo, Gıda, okul
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