Kurtulmuş: Kürtler Yıldırım’a oy verecek

İstanbul Sultanbeyli’de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı (DAKAV) Kardeşlik Meclisi toplantısına katılan Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Rûdaw’a konuştu.
Numan #Kurtulmuş’tan #Rûdaw’a: #Kürtler Binali #Yıldırım’a oy verecek— Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) June 20, 2019
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İstanbul seçimlerine de değinen Numan Kurtulmuş, “Bu seçimde de ben İstanbul’daki Kürt kardeşlerimizin daha güzel hizmetler için, birlik ve beraberlik için Binali Yıldırım beye oy vereceklerini ümit ediyorum. Sahada da onu görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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