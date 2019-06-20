Genelkurmay çatı davasında karar: 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay çatı davasında kararlar açıklandı. Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise dosyası ayrıldı.