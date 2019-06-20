Türkiye'den Schengen vizesine başvuranların oranı yüzde 10 düştü

Online PR Ajansı B2Press, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi tarafından 2018 yılına ait Schengen vizesi istatistiklerini inceledi.
The rate of those applying for Schengen visa from Turkey has dropped by 10 percent.— B2Press (@B2press) June 19, 2019
Türkiye’den Schengen Vizesi’ne başvuranların oranı yüzde 10 düştü. #B2Press #press #OnlinePR #OnlinePRAgency #PublicRelationshttps://t.co/B84VaCl9rq pic.twitter.com/JNydvsqEqC
EN ZOR BELÇİKA, EN KOLAY İSVEÇ
Aynı dönemde tüm dünyadan Schengen vizesine yapılan başvurulardaki ret oranlarında da yüzde 16.5'lik artış görüldü. 2018 yılında Belçika, yapılan başvuruların yüzde 20'sini reddederek Schengen vizesini en zor veren ülke olurken, Almanya ile yüzde 17'lik orana sahip olan Estonya ise 2. ve Hollanda yüzde 16 ile 3. sırada yer aldı. İsveç ise yüzde 1'lik ret oranıyla en kolay Schengen vizesi veren ülke oldu.
2018 YILINDA 8.6 MİLYON TÜRK VATANDAŞI YURT DIŞINA ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 2018 yılında 8 milyon 657 bin 219 Türk vatandaşı yurt dışına çıkarken, en çok ziyaret edilen ülke Bulgaristan oldu. 843 bin 916 kişinin ziyaret ettiği Bulgaristan'ı, 781 bin 752 kişiyle Fransa ve 777 bin 177 ziyaretçiyle Gürcistan takip etti.
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